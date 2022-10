Icona della musica italiana e pluripremiata cantautrice, polistrumentista e produttrice musicale, Elisa è stata ospite (insieme a Durdast) del primo Live Show di XF2022 ( RIVIVI QUI LA DIRETTA ). Reduce dal successo del suo ultimo album Back to the future e da un’estate in tour nel segno del sold out, ieri sera, sul palco del Teatro Repower di assago a Milano, ha voluto deliziare i suoi innumerevoli fan presentando un set esclusivo con una speciale anticipazione.

L'anteprima di elisa sul palco di xf2022

approfondimento

X Factor 2022, primo Live: chi è stato eliminato ieri sera. VIDEO

Elisa ci regalato in anteprima un piccolo assaggio di quello che, dal 1° dicembre, sarà un nuovo spettacolo live dal titolo An Intimate Night. La tournée sarà nei teatri con nuovi arrangiamenti, pensati per la magica atmosfera natalizia con una formazione suggestiva composta da chitarra, pianoforte e quintetto d’archi. Special guest di questo nuovo tour sarà proprio Dardust (guarda il video qui sotto) con cui l'abbiamo vista sul palco del primo Love di XF2022 e che, oltre a curare gli arrangiamenti, accompagnerà la cantautrice al pianoforte in tutte le date.

l'anteprima di Dardust

Sempre nel corso della prima puntata, Dardust ci ha proposto dal vivo un medley inedito estratto da “Duality”, il suo nuovo lavoro in uscita il 28 ottobre, un doppio album in cui, per la prima volta, scinde i suoi due regni in due esperienze parallele e allo stesso tempo convergenti. Per la gioia dei suoi fan, il pianista italiano tra i più ascoltati al mondo e pioniere della musica classica alternativa e nel 2023 tornerà dal vivo con un tour in Italia e in Europa.