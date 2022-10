Quattro matrimoni, nel nuovo episodio tocca alla Generazione Z

Quattro spose under 30 si sfidano nella nuova puntata dello show condotto da Costantino della Gherardesca, ancora una volta incaricato, col suo bonus, di scegliere il matrimonio più bello. Domenica 23 ottobre alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW

La Generazione Z è stata la prima a poter annunciare il proprio matrimonio via social: giovanissime e già convintissime del loro sogno d’amore, hanno le idee chiarissime su come organizzare la loro giornata speciale. È tra di loro, tra le figlie degli anni Novanta, che Costantino Della Gherardesca ha cercato le concorrenti del prossimo episodio di Quattro matrimoni – in arrivo su Sky e in streaming su NOW domenica 23 ottobre – che mette in sfida proprio 4 spose Generazione Z.

Hanno non più di 30 anni e sono pronte a celebrare il loro amore per tutta la vita: probabilmente già nell’adolescenza facevano piani su come organizzare questa giornata indimenticabile, e un attimo dopo eccole sfilare, tra amici e parenti, per raggiungere il proprio promesso sposo. Ed eccole qualche ora dopo, al centro della sala, celebrate da tutti gli invitati, per la festa più bella. Riusciranno a organizzare una cerimonia super romantica, tra fiori e confetti, o si concentreranno più sulla festa, tra open bar e pasti lucilliani?