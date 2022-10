A Milano Costantino "celebra"' nozze in cappella stile Las Vegas

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Dalla scorsa notte a Milano ci sono decine di nuove coppie unite nel vincolo di uno straordinario 'matrimonio' officiato da Costantino Della Gherardesca. In Piazza XXIV Maggio, nel cuore della movida dei Navigli, il conduttore per diverse ore ha celebrato "nozze" nella Quattro Matrimoni Wedding Chapel, un piccola cappella per matrimoni in stile Las Vegas, unici e inimitabili, organizzata in occasione dello show di culto Quattro Matrimoni, in partenza questa sera su Sky e in streaming su NOW.

