Quattro Matrimoni, primo episodio con spose fai da te: anticipazioni

Organizzare un matrimonio richiede pazienza e cura dei dettagli. Occorrono originalità nello schedule della giornata, spirito di accoglienza nei confronti degli ospiti ma anche la determinazione per far sì che tutti possano ricordare quella come una giornata indimenticabile. Grazie a Quattro matrimoni , però, nell'organizzazione delle nozze entra un altro, fondamentale e cattivissimo, elemento: la competizione. Ad orchestrare il tutto Costantino della Gherardesca , che da domenica 2 ottobre torna con il programma che, su Sky e in streaming su NOW , mette in sfida quattro spose nel giorno più importante della loro vita.

