Quattro Matrimoni Australia, la prima stagione ti aspetta su Sky Uno

Le spose più innamorate (e spietate) indossano l'abito bianco e sono pronte per le sfide. Dal 10 ottobre, dal lunedì al venerdì alle 12.00 su Sky Uno l’appuntamento è con la prima stagione di Quattro Matrimoni Australia

La serie di successo internazionale è tornata! Le spose di Quattro Matrimoni Australia (LO SPECIALE) giudicheranno le cerimonie nuziali delle loro rivali. I parametri di valutazione sono quattro: cerimonia, location, abito e cibo. Solo una di loro riuscirà a conquistare l’ambitissima luna di miele in una location da sogno.

Il matrimonio è il giorno più bello, il coronamento di una storia d’amore, la cerimonia più sentita: i fiori, gli abiti degli sposi, i banchetti da favola, la cura dei dettagli per far sentire a proprio agio gli ospiti. Ma cosa succede quando quattro spose vengono messe l’una contro l’altra proprio nel giorno delle loro nozze, per una gara senza esclusione di colpi, basata su tutti i particolari più importanti del giorno del sì? Quattro spose competitive assistono e giudicano il matrimonio l’una dell’altra, ma solo una di loro avrà la meglio. Chi riuscirà a conquistare l’ambita luna di miele di lusso?

L’appuntamento con la prima stagione di Quattro Matrimoni Australia è dal 10 ottobre, dal lunedì al venerdì alle 12.00, su Sky Uno.