Bruno Barbieri 4 Hotel, terza puntata in Valle d'Aosta. Anticipazioni

Per l’ultima del suo viaggio, Bruno Barbieri si prepara per l’inverno e sale in cima alle più belle vette della Valle d'Aosta: 4 hotel di questa settimana – domenica 25 settembre, su Sky e in streaming su NOW – va alla scoperta delle migliori strutture alberghiere valdostane. In particolare, Bruno metterà in competizione tra loro quattro alberghi in cui convivono al loro interno sport e relax, hotel che all’interno ospitano una spa: il modo migliore per rilassarsi dopo una adrenalinica giornata sulle piste ma anche un’alternativa valida qualora non tutti gli ospiti desiderino sciare.

Domenica 25 settembre alle 21:15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW, gli albergatori in gara nell'episodio inedito della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, l'ultimo appuntamento di questo ciclo di episodi, saranno:

Luigi, proprietario insieme alla sua famiglia di Au Charmant Petit Lac, un eco-Hotel 5 stelle a Champoluc. L’Hotel si trova vicino al centro del Paese ma in una zona completamente immersa nel verde, circondato da un parco di 15mila mq. Punto forte della struttura, oltre alla bellezza del suo design, è la massima attenzione al tema ecologico: questa è, infatti, una delle pochissime strutture di tutta la valle ad essere a emissione zero di Co2 e in più i titolari sostengono che non esiste plastica da nessuna parte. Luigi è un valdostano doc e con il suo territorio ha un rapporto che lui definisce «totale»: cantautore di lingua valdostana, dice che in valle lo conoscono tutti. Nonostante le 5 stelle non ama definire il suo hotel «di lusso», per lui l’unico lusso è l’empatia nei confronti del cliente. L’hotel ha al suo interno 26 camere, ha uno stile di design molto moderno che si sposa benissimo con lo stile montano.

Nicoletta, la titolare, insieme a suo marito, del Bergman Mountain Hotel, una struttura «ski-in ski-out» di 12 camere che si trova direttamente sulle piste di Cervinia. Originaria di Santa Margherita Ligure, Nicoletta vive ormai da più di 20 anni a Cervinia. La struttura non esisteva fino a qualche anno fa, è stata completamente costruita da loro con uno stile montano ma molto moderno. Le camere non sono eccessivamente grandi ma tutte con balconcino panoramico. Anche la spa si affaccia direttamente sulle piste.

Filippo, proprietario del Re delle Alpi, hotel 4 stelle situato a 2000 metri proprio sulle piste da sci di La Thuile. Imprenditore del sud innamorato della montagna, nel 2004 Filippo ha acquistato dalla regione questa antica caserma del 1924, utilizzata dalle guardie di frontiera, e l’ha ristrutturata facendola diventare un hotel. Il Re delle Alpi, ai tempi, era il primo hotel 4 stelle di La Thuile che aveva una piccola spa e 12 camere; poco dopo, Filippo ha costruito un altro edificio molto moderno arrivando a 26 camere e allargando la spa panoramica, che può essere usufruita anche da ospiti esterni.

Fabio, general manager di Le Massif, hotel 5 stelle lusso di 80 camere a pochi passi dal centro di Courmayeur e dalle piste da sci. Per lui essere un hotel 5 stelle vuol dire sapere esaudire qualsiasi richiesta del cliente. La struttura ha aperto nel 2018, ha una clientela che cerca un resort di montagna di lusso con servizi esclusivi. Lo staff, giovanissimo, è molto professionale: Fabio non ha dubbi, il suo hotel è tra i migliori 10 hotel di tutto il nord Italia.

Gli hotel in competizione tra loro, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contendono il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità, mantenendo immutato il meccanismo di successo che ha reso questo show un cult. Colleghi e avversari allo stesso tempo, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l'un l'altro e, per ognuno, un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Barbieri continuerà a prestare grande attenzione alla valorizzazione delle scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori: ogni volta che troverà una particolare cura a questi temi –dall'arredamento delle camere scelto nel rispetto dell'ambiente all'utilizzo di bicchieri, stoviglie e kit cortesia in materiali che siano diversi dalla plastica – potrà apporre il suo "sigillo green" alla struttura. Dopo tante battaglie vinte da Barbieri nel corso dei precedenti viaggi di 4 Hotel – celebre la sua ostilità nei confronti del runner, iconica la sua passione per i topper – il nuovo impegno sarà nel dimostrare come sia possibile, grazie anche a piccole accortezze, abbinare accoglienza e attenzione alla sostenibilità ambientale.



Quello di Bruno Barbieri 4 Hotel è un giro alla scoperta di nuove tendenze dell'hôtellerie ma anche delle diverse modalità di intendere accoglienza e ospitalità a seconda delle diverse zone d'Italia, tra la ricchezza del territorio e le attività previste da ogni albergatore per rendere indimenticabile l'esperienza. Viaggiatore del mondo, con il suo stile distinto, sofisticato e signorile, Bruno è conduttore, accompagnatore, osservatore e soprattutto giudice della gara. Per lavoro, ma anche per passione, lo Chef ha viaggiato tantissimo, al punto da diventare un vero esperto in accoglienza alberghiera: ne conosce tutti i segreti, nonché le diverse abitudini a seconda delle latitudini. Durante le puntate tutta questa esperienza gli permette – sfoggiando un suo lato più ironico, pungente e rigoroso – di raccontare la sfida mettendo gli albergatori di fronte a piccoli e grandi imprevisti per valutarne la capacità di problem solving e l'attenzione al cliente. Con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.



