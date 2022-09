Tre settimane dopo essersi sposati a prima vista, alcune coppie lottano per ricominciare da capo mentre altre affrontano sfide che sembrano insormontabili. Fortunatamente, la dottoressa Viviana è in città per offrire aiuto e speranza. Matrimonio a prima vista USA 12 ti aspetta dal lunedì al venerdì alle 11:30 su Sky Uno. La fotogallery