Matrimonio a prima vista USA, al via la dodicesima stagione su Sky Uno

Torna Matrimonio a prima vista USA ( LO SPECIALE ) , e dopo l'undicesima stagione a New Orleans, si sposta ad Atlanta per una nuova stagione, la dodicesima. La serie documenterà ogni momento della neo vita matrimoniale dei partecipanti: dalla condivisione di un letto durante la prima notte di nozze all'innamoramento, senza tralasciare i fallimenti del caso.

approfondimento

Matrimonio a Prima Vista Usa, le coppie in luna di miele. FOTO

Nelle ultime undici stagioni sorprendenti e romantiche, Matrimonio a prima vista (TUTTE LE NEWS SU MAPV) ha abbinato single coraggiosi disposti a rischiare tutto pur di sposare uno sconosciuto. La serie documenta ogni momento, senza filtri, davanti alle telecamere. La verità giunge dopo otto settimane, quando ogni coppia decide se rimanere sposata o divorziare. Ad oggi, 12 coppie sono ancora insieme grazie a Matrimonio a prima vista.

Nella stagione 12, MAPV ritorna in una città che ha fornito nella stagione 3 molti momenti eclatanti: Atlanta. Ma la vita non è tutta rose e fiori per questi sposi della Georgia. Mentre alcune coppie vado di comune accordo, altre partono con il piede sbagliato. In particolare una moglie affronterà una dolorosa confessione dopo l'altra da parte del suo nuovo marito, sarà uno dei momenti più scioccanti nella storia del programma, ma non vogliamo anticiparvi troppo.

La vita di coppia inizia quando i neo sposi si stabiliscono nei loro nuovi appartamenti condivisi ad Atlanta. La convivenza porterà a discussioni ma anche a nuovi amori. Come sempre, tre esperti guideranno le coppie attraverso le prime fasi dei loro matrimoni. Ci saranno molti alti e bassi lungo la strada: chi riuscirà a crearsi un futuro insieme? Scoprilo dal 22 agosto, dal lunedì al venerdì 11:30 su Sky Uno.