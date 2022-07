Bruno Barbieri 4 Hotel, stasera al via la terza puntata

Nel corso del terzo episodio – in onda giovedì 14 luglio alle 21:15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW, lo chef stellato ci porta alla scoperta dei Bike Hotel della riviera, ta Romagna e Marche

Quando si parla di accoglienza e di hotel a misura di cliente, ci si immaginano turisti pieni di valigie, famiglie numerose da soddisfare, persone che vogliono e devono sentirsi a casa. Ma cosa succede quando il cliente ha, come unico bene con sé, la sua bicicletta?

Tra Romagna e Marche, un vero paradiso per chi ama viaggiare sulle due ruote e pedalare per scoprire nuovi paesaggi, diverse strutture sono davvero a misura di ciclista, tanto da diventare una categoria di alberghi a sé stante: sono i Bike Hotel, hotel o country house immerse nel verde che vengono modificate in base alle esigenze di ciclisti e amanti delle bici. Bruno Barbieri non può lasciarsi sfuggire questa nuova frontiera dell’hôtellerie Made in Italy: nel nuovo appuntamento con Bruno Barbieri 4 Hotel l (LO SPECIALE) , in onda giovedì 14 luglio su Sky e in streaming su NOW, sale sulla sua bicicletta, si mette ai pedali e si gode la costa a cavallo tra Romagna e Marche alla ricerca del miglior Bike Hotel della zona.

In questo viaggio sulle due ruote in riva al mare Adriatico, la gara – produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – mette in competizione quattro Bike Hotel che sorgono proprio in questa zona.

In gara ci sono:

- Lungomare Hotel a Cesenatico con la sua proprietaria Silvia, la cui famiglia possiede l’hotel da ormai 3 generazioni. Silvia ama da sempre la bici e le piacerebbe pedalare più spesso, ma gli impegni per il suo lavoro – che pure ama infinitamente – non glielo permettono. Il suo albergo, primo Bike Hotel di Cesenatico, conta 53 camere e ospita ciclisti da tutto il mondo da 40 anni. L’hotel è dotato di bike room e di tutti i servizi accessori, dal lavaggio bici a una zona per le riparazioni; le camere sono moderne e con vista mare;

- Hotel Dory a Riccione, di cui Stefano è il titolare insieme alla sua famiglia. L’albergo fu aperto nel 1954 dai suoi genitori: si considera uno tra i primi a portare la formula del Bike Hotel in Italia. È una persona sportiva, un biker da sempre e ama andare in bicicletta con i suoi clienti. L’Hotel Dory con 38 camere è a gestione familiare: nato inizialmente come normale hotel per famiglie, l’intuizione di Stefano è stata quella di trasformarlo in Bike Hotel così da tenere la struttura aperta per molti più mesi l’anno. L’hotel è dotato di una bike room, noleggio bici, angolo lavaggio e una postazione per sistemare la propria bicicletta;

- Hotel Marinella a Gabicce Mare con la sua titolare Federica: lei gestisce la struttura insieme al fratello, ama il suo lavoro e fare compagnia agli ospiti a cui vuole offrire un’esperienza diversa rispetto al solito hotel, accogliendoli nella maniera più calorosa e simpatica possibile. L’Hotel Marinella si inserisce in un contesto di pace e intimità e si affaccia direttamente sulla spiaggia di loro proprietà. La particolarità della struttura sta nella sua hall, costruita come se fosse una vera e propria piazza cittadina con tanto di balconi che danno sulla sala. Le 50 camere hanno uno stile classico e un po’ anni Ottanta, ma la vera forza sta proprio nella vista;

- Ca’ Virginia rappresentato dal suo titolare Giacomo: si tratta di un edificio rurale che sorge in territorio marchigiano ma appena oltre il confine, per questo lui si definisce «marchignolo». È un grandissimo appassionato di ciclismo, appena può esce in sella alla sua bici che, per lui, è un oggetto intimo tanto da non riuscire a starne lontano. Giacomo non ama la confusione e gli hotel troppo grossi. Ca’ Virginia è una Country House aperta nei primi anni Duemila che si compone di due parti, una casa rurale ottocentesca e una zona più moderna. Attualmente dispone di 23 camere di cui tre appartamenti, e la struttura offre anche un ottimo ristorante con prodotti a km0 e un centro benessere.

Il meccanismo della gara di 4 Hotel rimane immutato anche in questo episodio – in arrivo giovedì 14 luglio alle 21:15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. I quattro hotel in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contenderanno il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità. Gli albergatori, colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati dall’esigente e severo esperto di hôtellerie Bruno Barbieri, trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi; fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo.

Rimane sempre in primo il nuovo impegno di Bruno Barbieri, la valorizzazione delle scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori: ogni volta che troverà una particolare attenzione a questi temi potrà infatti apporre il suo “sigillo green”, dimostrando come sia possibile, grazie anche a piccole accortezze, abbinare accoglienza e attenzione alla sostenibilità ambientale.

Viaggiatore del mondo, con il suo stile distinto, sofisticato e signorile, Bruno è conduttore, accompagnatore, osservatore e soprattutto giudice della gara. Per lavoro, ma anche per passione, lo Chef ha viaggiato tantissimo, al punto da diventare un vero esperto in accoglienza alberghiera: ne conosce tutti i segreti, nonché le diverse abitudini a seconda delle latitudini. Durante le puntate tutta questa esperienza gli permetterà - sfoggiando un suo lato più ironico, pungente e rigoroso - di raccontare la sfida mettendo gli albergatori di fronte a piccoli e grandi imprevisti per valutarne la capacità di problem solving e l’attenzione al cliente.

Con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.

Dopo i Bike Hotel nella zona compresa tra Romagna e Marche, questo viaggio di 4 Hotel si chiuderà a Ischia.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo dei nuovi episodi di “Bruno Barbieri 4 Hotel” Aetherna, Daikin, Consorzio dell’Asti DOCG.

BRUNO BARBIERI 4 HOTEL è una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia.

Condotto da Bruno Barbieri. Regista: Tommaso Deboni. Autori: Nicola Lorenzi, Leonardo Diana, Daniele Rossi.