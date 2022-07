La nuova stagione di 4 Hotel ricomincia dalla Sicilia, più precisamente nei palazzi storici della Val di Noto. A cogliere la sfida sono Giusy, Mariella, Roberto e Anna Maria. A vincere la prima puntata è proprio quest'ultima, proprietaria dell’Hotel Villa Giulia. Barbieri ti aspetta tutti i giovedì alle 21:15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW