Stasera il gran finale di Italia's Got Talent 2022. Le anticipazioni

In diretta da Cinecittà World a Roma, stasera, mercoledì 23, alle ore 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW e in simulcast in chiaro su TV8, i 10 finalisti già scelti nel corso delle Audizioni e altri due conquisteranno il Golden Buzzer del pubblico a casa. Tra tutti loro verrà eletto il vincitore di questa edizione. Alla conduzione Lodovica Comello, con i giudici Elio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Ospiti, Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Valerio Lundini, Edoardo Ferrario e Guido Meda

Italia’s Got Talent ( LO SPECIALE ) arriva all’atto conclusivo di questa stagione: in diretta dagli studi di Cinecittà World a Roma, mercoledì 23 marzo, alle ore 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW e in simulcast in chiaro su TV8 , sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, arriva la finalissima dello show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle per Sky. In conduzione ci sarà la capitana della squadra di #IGT Lodovica Comello ; al tavolo tornerà la super giuria formata da Elio , Federica Pellegrini , Mara Maionchi e Frank Matano .

Fellon Rossi , che ha proposto un elettrizzante numero con le balestre dal grado di difficoltà elevatissimo: unica donna in Europa ad esibirsi in numeri di questo tipo, in una disciplina altamente pericolosa e adrenalinica, ha riscosso unanime consenso sia dai giudici al tavolo che dal pubblico;

Il Golden Buzzer di Lodovica Comello, il 26enne ballerino sardo Simone Corso , sordo dalla nascita, che riesce a ballare grazie alle solo vibrazioni che percepisce incarnando perfettamente lo spirito di Italia’s Got Talent: dimostrare che non ci sono limiti quando una persona ha talento;

Sul palco saranno in 12 a sfidarsi per conquistare il trofeo di vincitore di questa edizione.. Nel corso delle puntate delle Audizioni hanno già staccato il biglietto per la finale 10 talentuosissimi concorrenti:

Lorenzo Maragoni e il suo numero a metà tra la poetry slam e la stand-up comedy (in scena nel secondo appuntamento di #IGT), capace di raccontare la Storia in un modo unico con un monologo fatto di giochi di parole velocissimi;

A questi primi 10 finalisti se ne aggiungeranno 2 che vinceranno gli altrettanti Golden Buzzer del pubblico a disposizione dopo le votazioni avvenute online sul sito di Italia’s Got Talent. In palio per questi ultimi due posti ci sono:

Italia's Got Talent 2022, Giorgia Fumo e i Temple London in finale

A impreziosire la serata finale di Italia’s Got Talent - mercoledì 23 marzo alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, in simulcast in chiaro su TV8, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go - ci saranno Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, protagonisti di “Corro da Te”, film prodotto da Wildside e Vision Distribution con la collaborazione di Sky, Valerio Lundini, Edoardo Ferrario e Guido Meda.

Mercoledì 30 marzo alle 21:15 su Sky Uno andrà in onda una puntata speciale di Italia’s Got Talent, con il Best of dell’intera edizione: in una sola imperdibile serata troveranno spazio tutti i Golden Buzzer e tutte le esibizioni più spettacolari ed emozionanti di questa stagione del grande show, prodotto da Fremantle per Sky, che mette d’accordo tutta la famiglia.

Il Best of di #IGT andrà poi anche martedì 5 aprile in chiaro su TV8 alle ore 21:30.