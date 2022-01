Bruno Barbieri compie 60 anni: le 5 ricette più famose dello chef

Chutney di pomodori e mango con gamberi rossi di Mazara

approfondimento

Come antipasto, una delle ricette dello chef Barbieri prevede l’utilizzo di pomodoro, mango e gamberi rossi. Gli ingredienti: filetti di pomodoro (125 gr), mango (125 gr), zucchero (125 gr), gambero rosso (4), una cipolla, aceto di lamponi (62.5 millilitri), scorza di lime q.b., zenzero (5 gr), aglio q.b., olio evo q.b. e germogli q.b.. Occorre tagliare a dadini i filetti di pomodoro già sbollentati e metterli in una terrina, poi va tagliato il mango a cubetti e aggiunto ai pomodori. Successivamente tagliare zenzero e cipolla e grattugiare la scorza del lime sul composto di mango e pomodori, poi condire con zucchero, aceto di lamponi, cipolla, zenzero, aglio e lasciare a marinare per tre ore. Portare a cottura il composto in una casseruola per ottenere il chutney. Mettere a scaldare una padella con olio e spicchio d’aglio in camicia. Pulire i gamberi e saltarli in padella aggiustando di sale e pepe. Mettere al centro di una fondina il chutney, sovrapporre quattro gamberi rossi e per finire guarnire con qualche germoglio.

Orzotto con cime di rapa in soffritto con acciughe, crema di squacquerone e polvere di pomodoro

Come primi piatti, oltre all’utilizzo della pasta fresca, chef Barbieri ama anche l’orzo. Per la ricetta in questione servono: orzo perlato (250 g), brodo vegetale (1.5 l), parmigiano (200 g), burro (100 g), cime di rapa (300 g), due spicchi d’aglio, un peperoncino rosso fresco, filetto di acciughe del Cantabrico q.b., squacquerone (200 g), latte (100 millilitri), polvere di pomodoro (10 g), olio evo q.b., sale e pepe. Occorre bollire l’orzo per 30 minuti in acqua leggermente salata. Scolare e raffreddare immediatamente. Aggiungere circa 1,2 litri di brodo vegetale caldo e mantecare con il burro e il parmigiano. Pulire le cime di rapa, tenendo i fiori della cima da parte, sbollentare le foglie per circa 2 minuti e i fiori per circa 4 minuti e passare tutto in acqua e ghiaccio. Disporre le foglie delle cime di rapa in un frullatore a bicchiere con un pizzico di sale e pepe e frullare. Poi bisogna scaldare in una padella un filo di olio evo, aggiungere gli spicchi d’aglio, il peperoncino e il filetto di acciughe e rosolare a fiamma viva. Aggiungere i fiori, saltare qualche minuto e tenere da parte. Ammorbidire quindi lo squacquerone in un tegame a fuoco molto basso. Togliere dal fuoco, mescolare con una frusta, aggiungere il latte, un goccio di olio evo e una macinata di pepe. Impiattare l’orzotto e aggiungere la crema di cime di rapa, la crema di squacquerone e i fiori saltati. Aggiungere poca polvere di pomodoro e aggiustare di olio evo, sale e pepe.