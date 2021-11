La quinta puntata di X Factor 2021 vede salire sul palco il super ospite Ed Sheeran con un attesissimo set esclusivo. Nuovi brani originali dei cantanti in gara, manche dedicata alla “Gen-Z” con una Synth Orchestra e altre 2 eliminazioni. Chi saranno i 5 semifinalisti? Scoprilo stasera alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on Demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW

È la notte del quinto Live per X Factor 2021 (IL PODCAST), giovedì 25 alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW sarà un appuntamento decisivo, un altro show carico di emozione e di tensione per una gara che si avvicina alle battute finali. Due manche intense, ognuna delle quali porterà a un’eliminazione, che daranno forma al gruppo dei 5 semifinalisti di questa edizione; e anche l’attesissimo arrivo sul palco del super ospite Ed Sheeran, che, dopo la recente nomination ai Grammy per “Song of the year” per il brano Bad Habits, atterrerà nel Teatro Repower protagonista di un set esclusivo creato solo per #XF2021 dove presenterà per la prima volta in Italia alcuni brani del suo nuovo album "=" ai vertici delle classifiche di tutto il mondo.



Per i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika, sarà una serata – guidata, come sempre, da Ludovico Tersigni – senza un attimo di respiro (RIVIVI QUI LE EMOZIONI DEL QUARTO LIVE). Hell Raton arriva all’appuntamento di questa settimana con un solo concorrente in gara, Baltimora, mentre gli altri portano con sé ciascuno due componenti del proprio roster: gIANMARIA e Le Endrigo per Emma; Bengala Fire ed Erio per Manuel; Fellow e Nika Paris per Mika.