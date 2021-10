X Factor 2021, stasera gli Home Visit. Tutte le anticipazioni

Si formano le squadre di Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika: i giudici scelgono i 12 protagonisti dei Live. Conduce Ludovico Tersigni. A supportare i giudici, i fratelli D'Innocenzo, Salvatore Esposito, Marco Giallini e Simone Marchetti. Tutti i giovedì su Sky e Now. Disponibile On Demand

A X Factor 2021 ( VAI ALLO SPECIALE ) è il momento degli Home Visit . È lo scoglio decisivo: una corsa lunga 6 settimane, dopo decine di Audition e di performance, e finalmente giovedì 21 ottobre – su Sky e NOW – i quattro giudici Emma , Hell Raton , Manuel Agnelli , Mika individueranno i 12 protagonisti dei Live. Lo show di Sky prodotto da Fremantle giunge quindi al momento più atteso, la scelta dei 3 artisti che andranno a comporre ciascuna delle 4 squadre. Una decisione che non sarà affatto facile per i giudici, che dapprima ascolteranno per un’ultima volta i 5 artisti che ognuno di loro ha portato con sé dai Bootcamp ( X Factor 2021, rivivi la seconda puntata di Bootcamp ), quindi dovranno trovare i 3 che secondo loro più meritano di accedere agli show in diretta, la vera e propria competizione di X Factor 2021. Ciascuna squadra verrà formata sulla base della novità di #XF2021, l’ abolizione della suddivisione in categorie tradizionali : nessuna limitazione, nessuna categoria di sesso o età. Una sola regola: in ogni squadra almeno un solista e una band.

Alla fine della puntata sarà Ludovico Tersigni a proclamare come sempre la fine delle selezioni, dando l’appuntamento alla prossima settimana per i Live, al via il 28 ottobre. Come sempre, i giudici non ascolteranno da soli i propri cinque concorrenti, ma porteranno con sé agli Home Visit alcuni amici a cui chiedere opinioni e confronti sulle esibizioni dei cantanti.

gli ospiti d'eccezione

Emma avrà al suo fianco il duo rivelazione della scena cinematografica internazionale, i giovani e visionari fratelli D'Innocenzo, Damiano e Fabio, registi e sceneggiatori eclettici, vincitori dell’Orso d’argento per la sceneggiatura alla Berlinale 2020 per Favolacce e tra i protagonisti dell’ultima Mostra del cinema di Venezia con America Latina. Davanti a loro si esibiranno Edo, 21enne di Adria (Rovigo); il 18enne di Vicenza gIANMARIA; la band de Le Endrigo, ragazzi bresciani tra i 27 e i 30 anni; la band dei Riva, tre ragazzi napoletani di 36 e 37 anni; e la 21enne casertana Vale LP.

Hell Raton per la sua Home Visit ospiterà Salvatore Esposito, protagonista di Gomorra – La serie (VAI ALLO SPECIALE), e attore di primo piano della nuova scena italiana, grande appassionato di musica e per Manuelito consigliere anche su un elemento importante come quello visivo, sempre un valore aggiunto nella produzione musicale. Con lui, Manuelito ascolterà e osserverà con attenzione le esibizioni dei Karakaz, band formata da musicisti tra i 21 e i 29 anni sparsi tra Milano, Bassano del Grappa, Ala (Trento) e Ventimiglia; di M3lli e G3mma, 22 e 20 anni, di San Miniato (Pisa); di Mira, studentessa 18enne di Caserta; del 20enne di Ancona Edoardo Spinsante; e del 24enne di Venosa (Potenza) Versailles.

Manuel Agnelli accoglierà Marco Giallini, attore amatissimo dal pubblico, la cui «attitudine rock 'n' roll» - stando proprio alle parole di Manuel - sarà preziosissima per il giudice in una fase di scelte così delicate come gli Home Visit. Sarà quindi Giallini a supportarlo negli ascolti di Nava, 28enne nata a Teheran; dei Bengala Fire, band formata da giovani tra i 23 e i 28 anni provenienti da Treviso; di Erio, 35 anni, di Ponsacco (Pisa); dei Mutonia, band composta da ragazzi tra i 25 e i 28 anni, di Ceprano e Cerveteri, rispettivamente in provincia di Frosinone e Roma; e di Phil Reynolds, 37enne di Marostica (Vicenza).

Con Mika ci sarà Simone Marchetti, editorial Director europeo di Vanity Fair e direttore di Vanity Fair Italia: saranno loro due ad ascoltare le ultime, decisive, esibizioni, di Fellow, 21 anni, di Torino; di Karma, 20 anni, proveniente da Venosa; dei Mombao, duo di musicisti e performer, 31 e 29 anni, di Trieste e Segrate (Milano); di Nika Paris, 16enne di origini bulgare trasferitasi a Milano per cantare (sognando il palco di X Factor); e dei Westfalia, band composta da ragazzi tra i 27 e i 32 anni provenienti da Bologna, Milano e Porto Mantovano.