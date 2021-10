Ascolti ancora in crescita nella seconda parte dei Bootcamp, 765mila spettatori medi e 2,9% di share, +4% rispetto alla scorsa settimana. E sale anche il dato su sette giorni: per il quarto episodio 1mln 648mila spettatori medi , +3% rispetto al precedente. Oltre 215mila interazioni totali. #XF2021 entra nella classifica dei TT WORLDWIDE

Il secondo appuntamento con i Bootcamp (X Factor 2021, rivivi la seconda puntata di Bootcamp) dello show di Sky prodotto da Fremantle – su Sky Uno/+1 e on demand - ha raggiunto 765mila spettatori medi con una share del 2,85%, ancora in aumento del +4% rispetto alla scorsa settimana, con una permanenza sempre alta (al 61%).

Nuovamente in crescita anche il dato nei sette giorni: il quarto appuntamento con #XF2021 (VAI ALLO SPECIALE), ha ottenuto, infatti, 1.648.000 spettatori medi, pari a un +3% rispetto al dato dell’episodio precedente su base settimanale sulla pay.

Sui social, invece, la puntata di ieri di X Factor 2021 ha totalizzato 215.475 interazioni totali in rilevazione linear. L’hashtag ufficiale #XF2021 è entrato nella classifica dei Trending Topic Worldwide durante la messa in onda; nella chart italiana vi è rimasto per gran parte della notte, insieme alle parole “Manuelito” ed “Emma” (fonti: Talkwalker, trends24.in).