Antonino Chef Academy 3, il vincitore è Erion Fishti. VIDEO

Antonino Chef Academy 3, ecco chi ha vinto. FOTO

A giudicarli, una commissione speciale: Cinzia Primatesta, Chiara Pavan, Fabrizio Fiorani e Floriano Pellegrino.

Il primo a uscire di scena, complice l’ansia, è Vivien Aglioni, il 23enne di Calcio (Bergamo) inciampa prima sulla teoria e poi sulla pratica con la preparazione dell’uovo in camicia.

La sfida continua per Fishti, Quadrelli e Rocco, il trio è a un passo dal raggiungere l’obiettivo finale e gli ultimi test li vedono protagonisti di una trasferta molto speciale, a Villa Crespi insieme ai ragazzi della brigata del ristorante stellato. È la prova più emozionante e impegnativa dell’intero ciclo didattico, i tre allievi si dimostrano all’altezza della situazione, ma a non convincere è Rocco, che viene eliminata. “Partita a fari spenti” per Chef Cannavacciuolo, “Rocco ha ingranato la marcia portando avanti un bellissimo percorso”. “Felice di essere arrivata in finale”, l’allieva è stata tradita dal tremolio della mano. Detto questo, Antonino saluta Antonella complimentandosi per la serietà dimostrata in ogni momento.

Per l’ennesima volta il testa a testa è tra Quadrelli e Fishti, i due eterni rivali si sono più volte ritrovati a pari merito, e il momento della verità è finalmente giunto. A Erion e Fabiana il compito di esprimere la loro filosofia attraverso un piatto-manifesto che parli delle loro storie e che li rappresenti in tutta la loro personalità.

La giovane di Bari è la seconda della classe ma è felice di essere arrivata in finale e aver vissuto questa grande avventura: “Non è la vincita la parte migliore di questo percorso ma l’averlo fatto. Tutto dall’inizio alla fine”.