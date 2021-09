Stasera Antonino Chef Academy 3, tutte le anticipazioni

Nuovo appuntamento con l’Accademia culinaria guidata dallo chef e professore Antonino Cannavacciuolo, tutte le domeniche alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW

Il terzo episodio della produzione originale Endemol Shine Italy per Sky, torna domenica 12 settembre su Sky e NOW e si aprirà con un momento di forte tensione per tutta la classe: Vivien Aglioni e Gabriele Gambarelli affronteranno Giulia Ferretti e Fabio Nizi , i due nuovi candidati che aspirano ad entrare nella classe dello chef. 22 anni entrambi, lei di Arezzo e lui di Roma, sfideranno i due studenti rimandati al termine del precedente appuntamento di Antonino Chef Academy ( VAI ALLO SPECIALE ) per conquistare i due posti in palio.

Fabio Nizi , invece, si è avvicinato alla cucina grazie alle nonne, è pragmatico e determinato e non ama perdere tempo. Pratica diversi sport e per lui l’idea di squadra, così come quella di brigata, è fondamentale. Ama studiare gli alimenti e gli abbinamenti, gli piacciono i sapori intensi, forti e piccanti. La sua cucina è ricca di sapori etnici senza però dimenticare le tradizioni della cucina regionale italiana, in particolare quella laziale, le sue origini. Si è diplomato al liceo scientifico e ha seguito poi un corso professionale da Chef a Roma, dove ha lavorato presso diverse strutture.

Giulia Ferretti ama la natura e i prodotti genuini della sua terra, è appassionata di cucina sin da piccola: per lei cucinare vuol dire casa, famiglia, le feste e le grandi tavolate con i piatti preparati dalla mamma e dalla nonna, paese e tradizione. La sua cucina parte dalla tradizione, è genuina, semplice e legata al territorio, prediligendo i prodotti a chilometro zero, ma non le mancano tecnica e creatività: le piace infatti sperimentare e si aggiorna costantemente. Ha ottenuto il diploma dei servizi e dell’ospitalità alberghiera, a Chianciano Terme, e il diploma ALMA. Diverse esperienze lavorative all’attivo, anche in Canada e Spagna.

approfondimento

Antonino Chef Academy 3, chi è l'eliminato della prima puntata

A seguire, la lezione sulle tecniche di cucina vedrà come protagonisti i legumi e il loro possibile utilizzo nell’ambito dell’alta cucina. Sarà come sempre lo stesso Chef Cannavacciuolo a mettersi ai fornelli per mostrare alla classe la sua ricetta della pasta con i fagioli. Per la prova in esterna, gli studenti e lo chef si sposteranno nella splendida cornice della Foce del Po a Chioggia e Rosolina a mare, in Veneto: qui, i giovani chef affronteranno una sfida sul foraging marino, materia complessa che verrà illustrata da Valeria Margherita Mosca, fondatrice del primo e unico food lab al mondo che lavora esclusivamente sul wild food.

Infine, il test di approfondimento avrà come ospite Lorenzo Cogo, già enfant prodige della cucina italiana, che spiegherà come utilizzare tecniche di alta cucina anche in una trattoria. Per tutti gli allievi – anche in questo appuntamento di domenica 12 settembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW – l’obiettivo sarà ottenere voti quanto più possibile alti, poiché altrimenti rischieranno di dover abbandonare l’aula e l’opportunità di entrare all’interno della prestigiosa cucina di Villa Crespi.

Il programma è stato realizzato nel pieno rispetto della normativa relativa alle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e delle direttive previste dal Protocollo condiviso per la tutela dei lavoratori del settore cine-audiovisivo del 07/07/2020.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy ha portato a bordo della terza edizione di “Antonino Chef Academy”: Electrolux, Foxy, Gruppo Eurovo, Tognana.