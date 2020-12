X Factor, la semifinale è la puntata più commentata di questa edizione

Il penultimo atto per X Factor 2020 (Cosa è successo ieri sera alla semifinale. VIDEO) ha proclamato i quattro finalisti: sono Blind, Casadilego, Little Pieces of Marmelade, N.A.I.P.. Saranno loro a giocarsi - giovedì 10 dicembre, in diretta su Sky e TV8 e NOW TV - la vittoria finale durante l’ultimo, attesissimo, show di questa edizione. Si è interrotto in semifinale, invece, il percorso di MYDRAMA, eliminata ieri (Mydrama abbandona il sogno di arrivare in finale. VIDEO) nel corso del sesto appuntamento dello show di Sky prodotto da Fremantle, condotto come sempre da Alessandro Cattelan. I quattro giudici – Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika – arrivano così all’ultima sfida (VAI ALLO SPECIALE) di questa edizione con un concorrente a testa. La sesta puntata, su Sky Uno/+1, ha totalizzato 806mila spettatori medi con una share del 3,1% (+15% rispetto all’omologa puntata dello scorso anno). Sui social, battuto un nuovo record: con 805.420 interazioni totali in rilevazione linear, la semifinale è stata la puntata più commentata in assoluto di questo edizione, nonché primo show televisivo della giornata di ieri (+153% rispetto allo scorso anno); il dato sale a 839.355 interazioni per quanto riguarda la rilevazione 24/7: anche in questo caso si tratta del record stagionale, grazie al quale #XF2020 risulta essere il primo contenuto della giornata in rilevazione continuativa esclusi gli eventi sportivi (+149% sulla scorsa edizione). Anche questa settimana, #XF2020 è entrato nella classifica dei Trending Topic Worldwide ieri sera rimanendoci per diverse ore; nella classifica italiana, invece, è entrato ieri sera durante la messa in onda rimanendoci fino alla mattina di oggi. Oltre a #XF2020, tra le parole più citate tra i TT italiani sono salite anche le keyword Madame, Casadilego, Blind, Naip, Elio, Mydrama (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

In totale, nel corso della serata di ieri sono stati espressi oltre 5.000.000 di voti.