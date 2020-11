X Factor 2020, tutte le anticipazioni del quarto Live di stasera

Giro di boa per X Factor 2020 ( VAI ALLO SPECIALE ) che stasera giovedì 19 novembre , su Sky e NOW , arriva al quarto appuntamento con la gara Live. Situazione abbastanza bilanciata tra le squadre dei 4 giudici: EMMA ha dovuto salutare uno dei tre membri della squadra degli Under Uomini, Santi, eliminato la scorsa settimana ( Addio a Santi, il "regaz" di Emma ), MIKA e MANUEL AGNELLI gareggiano con due concorrenti ciascuno rispettivamente tra gli Over e i Gruppi, mentre soltanto HELL RATON porta intatta al quarto Live le sue Under Donne.

La gara, nel nuovo appuntamento, si fa sempre più spietata: dopo la prima manche, infatti, il meno votato tra i 9 artisti in gara sarà automaticamente eliminato e dovrà subito lasciare la Sky Wifi Arena. Nessuno potrà però sentirsi al sicuro: gli otto interpreti rimasti si sfideranno nuovamente in una manche interamente dedicata alle cover, il televoto manderà due di loro al ballottaggio e a quel punto toccherà ai giudici decidere chi eliminare.

le manche e la doppia eliminazione

La prima manche, all’insegna delle composizioni originali, vedrà nella categoria Gruppi i Little Pieces of Marmelade interpretare One Cup of Happiness e i Melancholia proporre Leon. Per gli Over, N.A.I.P. torna con il suo Attenti al Loop e Vergo con Bomba. Gli Under Uomini vedranno Blind eseguire Cuore Nero e Blue Phelix la sua South Dakota. Le Under Donne, infine, schiereranno Casadilego con Vittoria, cmqmartina con Sparami e MYDRAMA con Vieni con me.



La seconda manche mette in gioco le assegnazioni dei giudici: Mika sceglie Amandoti dei CCCP per N.A.I.P., per Vergo invece un mashup di Oro di Mango, Pienso en tu mirá e Malamente di Rosalía.

Manuel Agnelli assegna Bullet With Butterfly Wings dei The Smashing Pumpkins ai Little Pieces of Marmelade e Sweet Dreams (Are made of this) degli Eurythmics ai Melancholia. Emma opta per Bambino per Blind, un brano con strofe e ritornello scritte da lui stesso sulla base di Per me è importante dei Tiromancino, mentre a Blue Phelix assegna Falling di Harry Styles. Infine, Hell Raton affida a Casadilego Rapide di Mahmood, a cmqmartina Albero di Calcutta e a MYDRAMA Notti di Sfera Ebbasta.