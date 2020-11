X Factor, gli ospiti del 4° live: Elodie, Carl Brave e Leo Gassmann

Cresce l'attesa per il quarto Live di X Factor, in onda giovedì 19 novembre alle 21.15 su Sky Uno. Tra gli ospiti, Elodie, Carl Brave e un ritorno in famiglia

Ci siamo quasi, una manciata di ore e si apre il sipario sull'attesissimo quarto Live di XF2020 ( VAI ALLO SPECIALE ), sempre in diretta dalla nuovissima Sky Wifi Arena. Giovedì 19 novembre alle 21.15 su Sky Uno, oltre ai talenti rimasti in gara ( X Factor 2020, addio a Santi, il "regaz" di Emma ), tre grandi ospiti calcheranno il palco del talent show più amato del piccolo schermo.

Carl Brave ed Elodie, pubblicato il video del duetto 'Parli Parli'

Sul palco del quarto Live di X Factor 2020 arriva ELODIE (qui il video di "Volo via") che si esibirà in una performance unica, canterà un medley di suoi successi e con CARL BRAVE, special guest del set, interpreteranno "Parli Parli” duetto contenuto in "Coraggio", secondo album d’inediti dell’artista e produttore romano, che ha debuttato ai vertici della classifica e ha conquistato subito pubblico e critica. L’ultimo progetto discografico di ELODIE, "THIS IS ELODIE", certificato disco d’oro, è l’album di un’artista donna più venduto nel 2020. Tra le tracce presenti al suo interno ci sono le hit multiplatino “Nero Bali”, “Pensare Male”, “Margarita”, “Andromeda” e “Guaranà". CARL BRAVE in appena due anni, ha già conquistato 12 Dischi di Platino, superato i 2.7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e il suo canale YouTube ha totalizzato oltre 100 milioni di visualizzazioni.

Il ritorno a casa di Leo Gassmann

E inoltre, tornerà in famiglia LEO GASSMANN: a due anni dalla sua partecipazione a X Factor (IL PERCORSO DI LEO ALL'INTERNO DI XF) e dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2020 (Alessandro Gassmann esulta per la vittoria del figlio a Sanremo. VIDEO) nella categoria “Nuove Proposte”, porta sul palco dello show di Sky - che ha segnato il suo debutto nel mondo musicale - il brano Mr. Fonda, terzo estratto dal suo primo album in studio “Strike” che ha raggiunto gli oltre 10 milioni di stream, di cui uscirà il singolo ed un nuovo video domani.

