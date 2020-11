X Factor, le assegnazioni dei giudici per il quarto Live

In attesa per il quarto Live del talent show di Sky Uno, stasera, giovedì 17 novembre alle 21.15, scopri con quali brani i talenti si esibiranno in diretta

Giovedì scorso, il terzo Live di XF2020 ( VAI ALLO SPECIALE ), ha visto uscire di scena il giovane Santi in squadra con Emma ( X Factor 2020, Santi perde il ballottaggio contro Blue Phelix ed è eliminato ). In attesa del quarto appuntamento in diretta dalla nuovissima Sky Wifi Arena, giovedì 17 novembre alle 21.15 su Sky Uno, vediamo nel dettaglio quali sono i brani scelti dai giudici e dai talenti che ascolteremo.

LE ASSEGNAZIONI DEL quartO LIVE

MANCHE 1

Little Pieces of Marmelade - One Cup of Happiness [inedito]

Melancholia - Leon [inedito]

N.A.I.P.- Attenti al Loop [inedito]

Vergo - Bomba [inedito]

Blind - Cuore Nero [inedito]

Blue Phelix - South Dakota [inedito]

Casadilego - Vittoria [inedito]

Cmqmartina - Sparami [inedito]

Mydrama - Vieni con me [inedito]

MANCHE 2

Little Pieces of Marmelade - Bullet With Butterfly Wings [The Smashing Pumpkins]

Melancholia - Sweet Dreams (Are made of this) [Eurythmics]

N.A.I.P.- Amandoti [CCCP Fedeli alla linea]

Vergo - Oro/Pienso en tu Mirà/ Malamente [Mango/Rosalia]

Blind - Bambino [Tiromancino (Per me è Importante)/Blind]

Blue Phelix - Falling [Harry Styles]

Casadilego - Rapide [Mahmood]

Cmqmartina - Albero [Calcutta]

Mydrama - Notti [Sfera Ebbasta]