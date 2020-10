Dagli Home Visit alla Last Call

Un tempo non così lontano, l'ultimo step prima dei Live si chiamava Home Visit: in quell'occasione gli aspiranti concorrenti raggiungevano uno studio di registrazione in giro per il mondo, scelto dal giudice alla guida del team, e si esibivano in una cornice unica.

Quest'anno le cose sono diverse: gli Home Visit lasciano il posto alla Last Call, senza pubblico e vicino a casa. Una cosa, però, rimane invariata: è l'ultima possibilità per i cantanti di dimostrare quanto valgono sul palco.