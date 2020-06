In attesa di scoprire quali saranno i prossimi ristoranti in gara nella decima puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti , tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), continua a leggere e scopri di più su La Fattoria del Cilento.

approfondimento

4 Ristoranti a Milano, l'intervista al vincitore

LOCATION: rustica, una casa

CONTO: 20-30 €

SERVIZIO: alla buona

MENU: casereccio

Il menu e la cucina

La cucina è nelle mani dell’anziana madre di Angelo che, alla veneranda età di 80 anni, non accenna a mollare i fornelli, anzi non li fa toccare a nessuno. Si tratta di una cucina più che casereccia, con pochi piatti della tradizione cilentana e di famiglia, come le classiche polpette “dei poveri” e pasta fresca fatta in casa, come i fusilli e i ravioli. Tra gli antipasti, chiaramente, spiccano i salumi di produzione propria, il formaggio di capra e le varie verdure.