Vincenzo è il titolare e il coordinatore di sala dell’agriturismo, che è stato aperto da suo padre Paolo nel ’97, quando ancora in Cilento non si era mai sentito parlare di questo tipo di strutture. Competitivo, orgoglioso della sua famiglia e della sua struttura, Vincenzo pensa di non avere rivali sul territorio per quanto riguarda la genuinità della cucina e l’accoglienza. Per lui l’agriturismo deve essere tradizionale, anzi, meglio ancora “tramandato” da padre in figlio.

La location de La Sfruscià si trova a San Gregorio Magno (l’ultimo paesino della Campania, prima del confine lucano) e si estende per 30 ettari di terra: con vigneto, uliveto, grano, coltivazione di patate, fieno e orto. Il ristorante ha due sale, con una apparecchiatura semplice, ma “da ristorante”, con tovaglia e tovaglioli in tessuto, piatti quadrati, bicchieri e calici in vetro. Accanto al ristorante c’è la cantina e alle spalle ci sono le camere e la spa. Proseguendo per il vialetto esterno in salita, si arriva alle stanze di trasformazione delle materie prime, dove lavorano i nonni e il papà di Vincenzo, insieme ai collaboratori.