In attesa di scoprire quali saranno i prossimi ristoranti in gara nella decima puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti , tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), continua a leggere e scopri di più sull’Agriturismo Podere Rega.

La location si trova a Valle del calore – Paestum, a 800 mt in linea d’aria dal tempio di Nettuno, un’area in cui, secondo Tiziana, si respira storia ovunque: “popoli antichi, una terra di allevatori e agricoltori”. L’agriturismo si trova nel podere n. 833, con tanto di attestato di assegnazione. All’intero si nota la delicatezza femminile. Grazie alla presenza dell'orto, i clienti possono fare una passeggiata per visitarlo e successivamente tornare al ristorante per gustare quello che hanno visto con i loro occhi.

approfondimento

4 Ristoranti, le foto dei migliori ristoranti della Carnia

LOCATION: curata

CONTO: 35-40 €

SERVIZIO: accogliente e attento

MENU: stagionale e semplice

Il menu e la cucina

La cucina è il regno di Tiziana, la quale propone sempre piatti stagionali legati a ciò che la terra offre nei diversi periodi dell'anno, come: ravioli di ricotta, ravioli con patate, mozzarella e parmigiano, alici in pastella e stracotto di vitello al timo. All'interno dell'agriturismo vengono coltivati moltissimi ortaggi come: broccoli, cavolfiori, scarole e piante aromatiche di diverso tipo. Non manca neanche la frutta come ad esempio i kiwi. Le uniche cose che non vengono prodotte sono il vino e i formaggi.