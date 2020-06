approfondimento

4 Ristoranti in Cilento: La Fattoria del Cilento

Alessia è la titolare, insieme al marito Stefano, alla suocera e al suocero. È originaria di un paesino della Terra dei Fuochi e si è trasferita nel Cilento per amore, ma soprattutto per mangiare bene e sano. È una donna solare e la sua mano femminile si nota all’interno del locale, spesso molto colorato.

La location si trova a Casal Velino (Cilento centrale), nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. È un casale rustico circondato da molti ettari di terreno in cui il suocero di Alessia coltiva e produce le materie prime. È diviso in due aree: quella ristorante e quella piscina, per gli ospiti che soggiornano in agriturismo. C’è un piccolo orto per la coltivazione delle verdure stagionali, che vengono poi servite all’interno del ristorante, come l’aglio, la cipolla, i cavoli e così via. È presente anche un allevamento di animali, grazie al quale producono pancetta, salsiccia, capocollo, cacio ricotta di capra e talvolta anche qualche formaggio con latte di mucca. È presente anche un uliveto di olive della Sassella, Presidio Slow Food.