Pregiata, raffinata, in poche parole magnifica. La spigola è la grande protagonista della ristorazione italiana. Non c’è piatto tipico dai sapori di mare che non contempli la spigola al naturale, esaltata con le sperimentazioni gourmet, versione burger per i fish bar o accompagnata da verdure che possano valorizzarne la delicatezza. Consacrata dal sushi fusion, al forno con le patate resta il piatto che fa festa la domenica. Il trancio di spigola al tartufo estivo, salsa alle ostriche e bietoline è la sintesi perfetta di tutte le caratteristiche che la spigola racchiude e che scatena in un solo unico assaggio completo insieme ai sapori della terra. Il trancio deve essere delicatamente preparato per non rovinare la carne ricca e morbida, a sfilettarla deve essere un esperto. Ma a rendere il piatto un’esperienza preziosa di gusto non può che essere il tartufo estivo. Raro, il suo profumo gradevole e il sapore non marcatamente eccessivo trasformano il piatto in una magia prima all’olfatto e poi al palato dove l’intensità del tartufo arriva gradualmente senza spegnere la purezza della spigola. Per una seconda portata così preziosa, il tocco chic arriva dalla salsa alle ostriche. La sua sapidità riequilibra il piatto all’insegna di un percorso esperienziale di sapori diversi. Il tocco finale è dato dalle bietoline, raro e tipico prodotto delle Marche. Sembrano create appositamente per unirsi alla leggerezza della spigola, del tartufo estivo e della salsa alle ostriche.

La Leffe Blonde per un piatto di gran classe

Il trancio di spigola al tartufo estivo, salsa alle ostriche e bietoline è un piatto di gran classe a cui va abbinata rigorosamente la raffinata bionda di casa Leffe. La Blonde è la punta di diamante della tradizione della storica abbazia. Il suo gusto corposo e la sua delicatezza si combinano in un perfetto equilibrio con i piatti a base di pesce. Dolce e fruttata, azzera il contrasto con il tartufo estivo come se, ad ogni sorso, fosse un unico sapore. Il suo retrogusto acidulo si sposa con la salsa alle ostriche del trancio di spigola al tartufo estivo e bietoline. Il richiamo all’arancia, che arriva gradualmente al palato stupendolo, rigenera le papille gustative per poter ricominciare con un altro assaggio del gustoso piatto. Per una serata all’insegna della raffinatezza scegli Leffe Blonde.