Gnocchi fatti a mano con sugo rosso alla marinara con Leffe Ambrée

Sabbia dorata, mare incontaminato e quell’inebriante profumo di salsedine che ricorda la stagione estiva. Non è un sogno ad occhi aperti, bastano gli gnocchi fatti a mano con sugo rosso alla marinara della tradizione marchigiana ed è subito estate. Un piatto equilibrato nei suoi sapori, un magico viaggio alla scoperta dei prodotti locali, una sensazione al palato strong che fa di questo piatto il protagonista della ristorazione vista mare. Gli gnocchi fatti a mano racchiudono una lunga tradizione gastronomica, passione per la cucina e sinonimo di qualità genuina conquistata nel tempo. Home made, gli gnocchi mantengono la cottura perfetta e diventano con il sugo un amalgama da piatto unico. Raggiunta la giusta consistenza, gli gnocchi fatti a mano sono il cuore pulsante di ogni condimento ma è con il sugo rosso alla marinara che raggiungono l’estasi di gusto. Non ci sono regole rigide, i protagonisti del piatto variano in base alla stagionalità e alle ricette locali. Spesso un mix tra frutti di mare e pesce come cozze e vongole animano il piatto, lo sgombro variante che fa la differenza, calamari per l’intensità di gusto, ma soprattutto la guest star la coda di rospo, con le sue carni tenere e saporite. Immancabili i crostacei come gli scampi. Con un pizzico di fantasia nell’impiattamento, gli gnocchi fatti a mano con sugo rosso alla marinara superano la tradizione e diventano stuzzichino glamour dell’aperitivo al tramonto. Nel rispetto della tradizione, con il tocco dello chef, è anche tra i primi piatti più scelti nel menu del wedding.

Leffe Ambrée, la soluzione perfetta

Per un piatto come gli gnocchi fatti a mano con sugo rosso alla marinara, serve una birra in grado di risvegliare le tue papille gustative ad ogni sorso. La Leffe Ambrée è la scelta perfetta per questo primo piatto da favola. Raffinata e delicata ma allo stesso tempo dal gusto deciso, l’Ambrée con le sue note di malto grigliato esalta al punto giusto l’eleganza del frutto di mare. I lievi sentori di scorza d’arancia rendono più leggera la cremosità dello gnocco fatto a mano e il retrogusto lievemente luppolato non infastidisce il palato ma anzi lo stuzzica a bere un sorso in più. La Leffe Ambrée è una birra di carattere, riscoprila in abbinamento con gli gnocchi fatti a mano con sugo rosso alla marinara per rendere il tuo pranzo, un’occasione speciale.