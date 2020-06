4 Ristoranti a Milano, l'intervista al vincitore

La moda del brunch a Milano è sempre in auge , non a caso Alessandro Borghese ci ha portato alla scoperta di quattro locali da segnare in agenda e andare a visitare, sempre che già non li frequentiamo. Stiamo parlando di Hygge cha ha portato a casa la vittoria, Crazy Cat Cafè, Tenoha e il Piccolo Cafè & Restaurant.

Come avete scelto il nome?

Il nome nasce da una intuizione di mio fratello. Avevamo ben chiaro lo stile, l'atmosfera e tutti gli elementi che avrebbero caratterizzato la nostra creatura. Ci mancava soltanto questo benedetto nome: Donato ha vissuto per un periodo ad Aarhus, in Danimarca ed è venuto in contatto con la filosofia Hygge. Quando ne abbiamo parlato è bastato pochissimo per renderci conto che quel nome calzava a pennello, e avrebbe incarnato perfettamente la nostra idea.

La vostra filosofia?

Abbiamo la necessità di far emergere tutte quelle cose di cui sentiamo la mancanza nella nostra quotidianità; ovvero prendersi un po' meno sul serio, puntare sull'ironia, prendersi in giro, fare le cose con il ritmo giusto, prendersi il tempo per riflettere accuratamente, fare dell'informalità una costante. Cercare, quindi, di trattare le persone con leggerezza, dare quel tocco di umanità e spensieratezza in più, che la vita di tutti i giorni non ci permette di coltivare in modo assiduo.

Da dove traete maggiore ispirazione ?



Dal desiderio di cambiamento e dai nuovi orizzonti, dalla curiosità di conoscere paesi la cui cultura si differenzia dalla propria, dall'importanza di esprimersi in un'altra lingua. Sono tante le inclinazioni che fanno parte di questa ispirazione che ad un certo punto abbiamo deciso di concretizzare dando vita ad un ambiente che esteticamente potesse dare la sensazione di respirare un clima internazionale, di prendersi il proprio tempo, e di poter fare in modo che i clienti percepissero l'informalità e l'autenticità attraverso le quali ci rivolgiamo a loro.

Il cliente ideale

Il cliente ideale è quello che spende tanti soldi (ride, n.d.r.), scherzi a parte, ci piacciono tantissimo le persone che si recano al locale in solitudine, scegliendo il posto ideale per poter trascorrere una mattinata intera o un pomeriggio a leggere, guardarsi intorno e vederli immedesimati perfettamente in quella filosofia in cui tanto crediamo.