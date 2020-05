4 Ristoranti Arezzo, l'intervista al vincitore

Maurizio Fazzuoli, non è solo il titolare del locale La Lancia d’Oro, ma è anche un uomo che ama profondamente la sua città. Orgoglioso di tramandare le tradizioni in cucina, gode di una certa fama tra i suoi concittadini anche per un'altra ragione, ricopre infatti un ruolo importante nell’organizzazione de “La Giostra del Saracino”, spettacolare evento di rievocazione storica. Per l'occasione Maurizio organizza banchetti e serate a tema: "è una delle mie passioni come la ristorazione, una tradizione ormai quasi centenaria alla quale noi aretini siamo molto legati, abbiamo un attaccamento sincero e devoto nei confronti del nostro quartiere. Il Saracino riesce a trasmettere sensazioni ed emozioni uniche, un po’ come quando mangi un buon piatto di grifi o di fegatelli".

La ristorazione sembra essere nel dna di famiglia.

Sicuramente sì, Io dico sempre che sono nato in mezzo ai tavoli, all'età di otto anni già aiutavo i miei genitori nella prima trattoria di famiglia. Per noi Fazzuoli la ristorazione è sempre stata parte delle nostre passioni e tradizioni; prima i miei genitori, poi io e i miei fratelli e adesso anche i miei figli e i miei nipoti fanno parte della nostra bellissima azienda. Siamo orgogliosi di essere riusciti a tramandare la tradizione, apportando la giusta dose di attualità.



Come nasce questa passione?

Grazie a mia madre Bruna, ancora ho in mente il profumo delle sue polpette al pomodoro e del suo ragù che tutti invidiavano. E' stata lei l'artefice della nostra passione, sia per la buona cucina tradizionale dei piatti tipici del territorio, sia per il suo modo di lavorare e di interagire con i clienti. Faceva sembrare il lavoro un gioco ed io ancora oggi mi diverto. Spero anche di essere riuscito a mantenere i suoi segreti e di essere riuscito a tramandarli ai miei figli e ai miei nipoti.