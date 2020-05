Alessandro Borghese 4 Ristoranti ti aspetta giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455! In attesa di scoprire quali piatti assaggerà lo Chef nella prossima puntata, guarda il video e scopri di più sul locale di Maurizio Fazzuoli.

Maurizio, il titolare, insieme al fratello ha due ristoranti in Piazza Grande ad Arezzo, uno dei quali è proprio La Lancia d’Oro. Entrambi i locali sono storici e i fratelli sono conosciuti nella città, in particolare perché ricoprono dei ruoli importanti all’interno dell’evento “La Giostra del Saracino”. Maurizio ha organizzato banchetti e serate a tema per questa grande rievocazione storica aretina.

La location di questo ristorante è storica e ha uno stile elegante, tanto che Maurizio pensa che il suo sia il miglior ristorante della città ed è pronto a difenderlo rispondendo alle critiche che potrebbe ricevere, nel caso le ritenga scorrette.

LOCATION: storica, elegante

CONTO: 40€

SERVIZIO: formale, elegante

MENÙ: tradizionale

IL MENU E LA CUCINA

La cucina de La Lancia d’Oro è tipica, ma con qualche attenzione nell’innovare i piatti con tecniche moderne e un impiattamento ricercato. Per la serata a tema medievale ha pensato ad un menu apposito.