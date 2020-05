In attesa del sesto appuntamento con Alessandro Borghese 4 Ristoranti, tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), continua a leggere e scopri di più sulla Vineria Ciao dal Chiodo.

Francesco, il titolare, gestisce la sala della vineria, che è stata aperta 13 anni fa da suo padre. Inizialmente venivano serviti solo vino e panini, mentre dopo qualche mese la madre ha iniziato a cucinare i piatti toscani per eccellenza ed è nata la trattoria.

La location è molto particolare, infatti il padre di Francesco era un falegname con il sogno di diventare un oste è ha costruito il locale con le sue mani. Francesco è un buono, nel valutare un ristorante per lui l’importante è che abbia un’anima e un oste/titolare che lo rappresenti a pieno.

LOCATION: tipica

CONTO: 20/25€

SERVIZIO: famigliare

MENÙ: tipico toscano/aretino

IL MENU E LA CUCINA

La cucina è affidata alle mani della mamma di Francesco. Si tratta di una cucina tradizionale toscana e aretina fatta di pochi piatti fatti in casa come polpette della mi mamma, ribollita, crostini neri, finocchiona, pecorino, nana e coniglio in porchetta, grifi di vitella etc. Questi piatti vengono serviti in una terrina di coccio.