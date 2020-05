In attesa del sesto appuntamento con Alessandro Borghese 4 Ristoranti, tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), continua a leggere e scopri di più su Il ristorante di Mariano.

Mariano, il titolare e chef, è napoletano ed è ad Arezzo da dodici anni. Per venticinque anni ha fatto teatro e per cinque anni è stato attore di Un posto al sole recitando la parte del medico, ormai 15 anni fa. Da diverso tempo si dedica interamente alla sua passione: la cucina.

Mariano ama studiare, infatti sta prendendo la terza laurea e si sta dedicando a un corso di cucina medievale. Ha un compagno, Gianfranco, che lavora con lui dopo aver lavorato per anni per l’alta moda. La location del suo ristorante è moderna, in contrasto con la cucina medievale proposta nel menù.

LOCATION: moderna

CONTO: 30€

SERVIZIO: informale

MENÙ: tipico

IL MENU E LA CUCINA

Come dicevamo, nel suo ristorante Mariano serve piatti legati alla cucina medievale. Preparazioni antiche, quindi, come: ribollita, peposo, crostini neri e molte altri. Mariano è molto sicuro di sé e non ha paura di mettersi in gioco, ma non ammette rielaborazioni delle ricette storiche, “altrimenti è un altro piatto”.