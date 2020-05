In attesa del sesto appuntamento con Alessandro Borghese 4 Ristoranti, tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), continua a leggere e scopri di più sull’Osteria Il Grottino.

Elisabetta, la titolare e cuoca, ha iniziato a lavorare in questo ristorante ad ottobre scorso come cuoca per poi prenderne le redini ad aprile. Ha lavorato per anni in Italia, viaggiando da nord a sud, imparando da grandi professionisti del settore e cercando di migliorare.

La location dell’Osteria Il Grottino ricorda quella tipica delle osterie ma è più curata di quel tipo di locale. Elisabetta si ritiene molto obiettiva, se qualcosa non le piace lo dice e allo stesso modo esterna il suo apprezzamento quando trova qualcosa di suo gradimento, soprattutto in fatto di ristorazione.

LOCATION: osteria più curata

CONTO: 25€

SERVIZIO: famigliare

MENÙ: tipico toscano/aretino

IL MENU E LA CUCINA

La cucina dell’Osteria Il Grottino, capitanata dalla stessa Elisabetta, è tipica toscana e aretina con alcuni piatti rivisitati. Il menu varia in base alle stagioni, per la reperibilità dei prodotti. Per la puntata a tema medievale, Elisabetta, ha proporto piatti che provengono da quel periodo come crostini neri, ribollita, zuppe di legumi e carni bianche come il maiale o il fagiano.