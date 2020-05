4 Ristoranti in Val Badia, l'intervista al vincitore

Alessandro Borghese ha fatto tappa in Val Badia alla scoperta del miglior ristorante di cucina ladina, a vincere il titolo è il Rifugio La Marmotta. In attesa di una nuova puntata, giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, ecco cosa ci ha raccontato Verena

Tra le vette maestose delle Dolomiti, in una valle dove il tempo sembra essersi fermato, Alessandro Borghese proclama il miglior ristorante di cucina ladina della Val Badia, è il Rifugio La Marmotta di Verena a conquistare l’ambito titolo ( guarda qui tutte le foto della puntata ) . A sbaragliare l’agguerrita concorrenza tutta al femminile, l’autenticità della cucina e una location da sogno. In attesa del prossimo appuntamento con 4 Ristoranti, tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, ecco cosa ci ha raccontato la vincitrice.

In Val Badia il tempo sembra essersi fermato, qual è il ritmo delle vostre giornate?

La nostra è una gran bella valle, forse è la mentalità della gente che fa la differenza, noi siamo molto orgogliosi di essere ladini, siamo gente che semina e poi raccoglie, in tutti i sensi. Abbiamo valori da custodire, tradizioni da rispettare e tramandare. Il nostro punto di forza è il turismo, gli ospiti si sentono in paradiso, le giornate sono dedicate ai nostri ospiti, cerchiamo di dare il massimo per accontentarli e il bello è che quasi sempre ci riusciamo. La soddisfazione ti spinge a continuare, a dare sempre di più, anche se non è sempre facile.

Consideri il tuo rifugio come un terzo figlio, come nasce l’idea del locale?

Lo abbiamo costruito 16 anni fa, è molto piccolo, ma altrettanto accogliente. La promotrice è stata mia suocera, ha sempre sostenuto mio marito nella costruzione, progetto non semplice da realizzare per via della burocrazia, ma alla fine però lo abbiamo creato e arredato a nostro gusto. Per noi è fondamentale che il cliente non solo ci venga a trovare una volta, ma che ritorni, significa che si è trovato bene.



Il piatto della tua infanzia?

Sono figlia di contadini e sono cresciuta con la cucina tipica. A tavola si mangiava solamente piatti ladini, mi ricordo che il giorno in cui si ammazzavano i maiali, se potevo, tagliavo la corda. Sono vegetariana e l´odore della carne mi faceva star male. Ma i canederli vegetariani che faceva mia madre quelli sì che me li ricordo, cosi buoni non li fa nessuno!