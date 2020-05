4 Ristoranti, anticipazioni puntata 6: Borghese in Val Badia

Chef Borghese si immerge nella natura, circondato dalle vette maestose delle Dolomiti. In Val Badia sembra che il tempo si sia fermato, gli abitanti vivono di agricoltura e artigianato e sono i custodi dell'antica tradizione culinaria ladina, che viene rigorosamente tramandata di generazione in generazione. Ma che cos'è la cucina ladina? Piatti semplici ma molto gustosi, preparati con ciò che offre la terra: canederli, zuppe di orzo, frittelle con ripieno di ricotta e spinaci, strudel di mele e furtaies non mancano mai nei ristoranti e nei rifugi della zona. Ma questi piatti vengono ancora preparati rispettando le regole delle antiche ricette ladine o la nuova generazione ha deciso di rinnovarli? Chef Borghese sale ad alta quota per scoprirlo perché quattro ristoratori hanno deciso di sfidarsi a colpi di pranzi e cene per aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante di cucina ladina della Val Badia.

In questa sesta puntata lo chef raggiunge i quattro ristoratori in gara a bordo del suo van dai vetri oscurati, percorrendo gli irti sentieri e le ripide strade di montagna. A contendersi il titolo ci sono: Uli con Tló Plazores , Alma con Fana Ladina , Svetlana con Adlerkeller e, infine, Verena con Rifugio La Marmotta. In questo episodio l’oggetto di bonus sono i canederli , un piatto tipico dell’antichissima tradizione contadina, che si può preparare a base di speck o di formaggio.

I RISTORANTI DELLA SESTA PUNTATA

TLÓ PLAZORES (San Vigilio di Marebbe, Val Badia): Uli (52 anni) è la titolare e chef ed è nata a pochi chilometri dal suo ristorante. È cresciuta in una famiglia che, possedendo un maso, si è da sempre dedicata all’accoglienza dei turisti. Nel 2000 ha aperto il ristorante e dal 2007 si occupa personalmente della cucina, mentre suo marito si dedica alle coltivazioni.

Uli propone una cucina che si rifà ai piatti tradizionali della cucina ladina rivisitandoli in chiave contemporanea come per esempio i canederli con mozzarella oppure classici, basilico e olive taggiasche, cajincì arrostiti (arrostiti li fanno in pochi), zuppa d’orzo con lo stinco (come da vera ricetta tradizionale) e altri piatti. La location è molto caratteristica: all’esterno ha un bellissimo prato con tavoli e ombrelloni, come fosse un rifugio, mentre all’interno il ristorante si sviluppa come una casa.

FANA LADINA (San Vigilio di Marebbe, Val Badia): Alma (47 anni) è la titolare e la direttrice di sala. Fin dal 2000, anno in cui ha iniziato a gestire il locale, per servire ai tavoli dei propri ospiti indossa i panni tipici ladini. Alma ama il contatto con la gente, proprio per questo ha scelto di diventare una ristoratrice. Propone un menù tipico ladino con tutres di ricotta e spinaci, crafun salato (le zie sono state pioniere di questo piatto da tutti conosciuto come un piatto dolce), cajincì con papavero caramellato, medaglioni di cervo, costicine. Il ristorante sembra una classica casa di montagna, arredata all’interno con oggetti tipici del luogo. Ha un orto sul retro con un gazebo esterno e un accogliente patio sul davanti. Le sale sono due: quella a destra è più raccolta e intima, quella principale, invece, è la sala del bar (molto luminosa).