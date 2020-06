Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 12 giugno

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese Kitchen Sound - 1ª TV, ore 13:30 Sky Uno

Alle 13:30, in prima visione TV su Sky Uno, si pranza con le ricette di “Kitchen Sound”. Il format dello chef Alessandro Borghese torna sul piccolo schermo per esaltare i prodotti locali del nostro Paese e le prelibatezze della cucina italiana.

EPCC - E poi c’è Cattelan (Replica), ore 21:15 Sky Uno

Su Sky Uno, alle ore 21:15, l’intrattenimento di E poi c’è Cattelan. In questa puntata Ale ha svelato i nuovi giudici di X Factor: Manuel Agnelli e Mika torneranno dietro al banco dei coach affiancati da due new entry, Emma Marrone e Hell Raton. Super ospite della puntata anche il mitico regista Spike Lee.

Impronta criminale, ore 21:05 Crime Investigation

Stagione 2, episodio 3: “Guardarsi le spalle” - Al momento della chiusura, i negozianti di Brooklyn erano terrorizzati da un killer. La polizia ha chiesto l'aiuto dei passanti per fermare il criminale.

Vite da Star - 1ª TV, ore 21:15 Sky Arte

Con “Vite da Star” celebriamo la vita delle grandi star di Hollywood. Da Marlon Brando a Elizabeth Taylor, scopriamo perché il mondo li ha amati. Questo episodio si concentra su Julie Christie.

Faccia a faccia con il pericolo, ore 21:15 Blaze

Stagione 1, episodio 1 “L'isola della morte” - Scopriamo gli attacchi animali più brutali contro l'uomo. Andrew e Brian indagano sul massacro dell'Isola Ramree, dove molti soldati furono divorati dai coccodrilli.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21:00 Lei

Stagione 2, episodio 2: mentre il dr. Christian visita una donna in pericolo di vita a causa dell'obesità, la dr. Pixie si occupa di una donna le cui gambe non reggono i suoi 200 Kg di peso.

Cose di questo mondo, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel va in onda “Cose di questo mondo”, stagione 4 – episodio 19: “Nave fantasma” - Una nave fantasma viene ritrovata su un'isola remota in cui abita una delle tribù più misteriose della Terra. Nuove prove rivelano un misterioso compound militare in Russia.

L’Eldorado della droga: viaggio in USA, ore 20:55 National Geographic

“Droga, armi e soldi” - All'aeroporto di New York, gli agenti fermano un passeggero che ha con sé dei contenitori di frutti tropicali. Ma dentro, si nasconde una sostanza nota.

La maledizione delle Bermuda - 1ª TV, ore 21:05 Discovery Science

Stagione 1, episodio 4: “Il mistero dell'equipaggio” - Nuove scoperte potrebbero finalmente spiegare cosa si cela dietro alla scomparsa di un intero equipaggio composto da 306 persone nel Triangolo delle Bermuda.

Scatti di storia - 1ª TV, ore 21:00 History

“1969, l'uomo sulla Luna” - Dai grandi eventi storici alle tragedie e alle rivoluzioni, ripercorriamo i momenti indelebili dell'ultimo secolo attraverso scatti e fotografie.

Alaska: missione animali - 1ª TV, ore 21:10 Nat Geo wild

“A fuoco!” - In Alaska, si moltiplicano gli incendi a causa delle temperature alte da record. Intanto, al centro, Howie si prepara per un'avventura unica, ma ci sono problemi già da subito.

Serie TV in onda stasera

Vikings - 1ª TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic va in onda, in prima visione TV, la sesta stagione di “Vikings”. Episodio 7: A Vestfold, il Re Hakon giura fedeltà al nuovo sovrano della Norvegia. Olaf si rifiuta di fare altrettanto e subisce la rivalsa di Harald. A Kiev, Ivar riceve notizie dal latitante Dir.

The Big Bang Theory, ore 21:00 Fox

Prima visione Fox. Stagione 12, episodio 3: “Il calcolo della procreazione” - Stuart inizia a portare la sua ragazza a casa Wolowitz. Intanto Raj lavora al suo matrimonio combinato, e Leonard e Penny affrontano un argomento... vitale.

Station 19, ore 21:00 Fox Life

Su Fox Life va in onda “Station 19”, serie spin-off di Grey’s Anatomy con protagonisti i vigili del fuoco della caserma 19 di Seattle. Stagione 3, episodio 16: “Più forte di una bomba”.

The Blacklist - 1ª TV, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime “The Blacklist” in prima visione TV. Stagione 7, episodio 16: “Nyle Hatcher (No149)” - Liz e la Task Force lavorano a un caso vecchio, ma che potrebbe fare nuove vittime. Reddington nel frattempo prova ad aiutare un amico di Dembe che è in pericolo.

Law & Order True Crime: The Menendez Murders, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime va in onda lo spin-off di “Law & Order”: “Law & Order True Crime: The Menendez Murders”. La prima stagione è incentrata sul caso del delitto Menendez.

Chicago Med - 1ª TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories va in onda la quinta stagione di “Chicago Med”, episodio 18 in prima visione TV “Tutto per amore” - Mentre il dottor Charles mette in guardia Will dall'intraprendere una relazione con Hannah, arriva in P.S. una donna affetta da Alzheimer.

The Last Kingdom, ore 21:15 Premium Action

Stagione 1 di “The Last Kingdom”, episodio 1: “Il giovane Uhtred” - Le navi danesi, comandate da Ragnar, si avvicinano alla Northumbria, e vengono avvistate dal secondogenito dell'aldermanno Uhtred, il giovane Osbert.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New School, ore 21:00 DeA kids

Stagione 1, episodio 4: “Brufoli e baffoni”. Nick vuole rubare un quadro dall'ufficio del preside per guadagnare punti. Anna, gelosa di Vivien, cerca di metterla in ridicolo davanti a Justin.

Blaze e le mega macchine, ore 20:30 Nick Jr.

Su Nick Jr. torna la quarta stagione di “Blaze e le mega macchine”, alle 20:30 va in onda l’episodio 15 “Il leone volante” - Nella Grande Foresta Blaze ed AJ incontrano Roarian, un leone volante: una volta era una statua ma ora, grazie a una pietra, è diventato un leone vero capace di volare.

Just Add Magic - 1ª TV, ore 20:45 Nickelodeon

Alle ore 20:45 su Nickelodeon va in onda, in prima visione TV, “Just Add Magic”. Stagione 3, episodio 10 “Aggiungi Kelly” - Mentre cercano in ogni maniera di rompere l'incantesimo che sta colpendo Kelly, Hannah e Darbie sperano di non dover affrontare altri effetti collaterali.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 21:00 Cartoon Network

Stagione 1, episodio 20: “Il genio” - Darwin prende il massimo in un test attitudinale e viene reclutato in un centro di ricerche. Gumball allora tenta in tutti i modi di diventare intelligente, ma il suo cervello si ribella.

Le nuove avventure di Scooby Doo, ore 21:25 Boomerang

Stagione 1, episodio 13: “Il Re dei fuori campo” - Il fantasma di un giocatore di baseball è in agguato nelle fondamenta di uno stadio.

I programmi in chiaro

Juventus – Milan (Diretta), ore 20:30 Rai 1

Su Rai 1, in diretta alle ore 20:30, va in onda la partita di Coppa Italia Juventus – Milan, semifinale ritorno.

Il gioco del ricatto, ore 21:20 Rai 2

Regia di Doug Campbell, con McKinley Blehm, Scottie Thompson e Lucas Kerr. Quando sua figlia Lindsay viene rapita durante una gita scolastica, la vita di Rachel si trasforma in un incubo.

Euforia, ore 21:20 Rai 3

Regia di Valeria Golino, con Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea. Un'inaspettata e drammatica situazione costringe due fratelli, molto diversi tra loro, a riavvicinarsi e conoscersi meglio.

Quarto grado – Le storie, ore 21:25 Rete 4

Programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Le inchieste su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Notting Hill, ore 21:20 Canale 5

Regia di Roger Michell, con Julia Roberts e Hugh Grant. A Notting Hill il timido William è proprietario di un negozietto di libri dove un giorno entra Anna, diva di Hollywood.

Olé, ore 21:30 Italia 1

Commedia italiana del 2006 diretta da Carlo Vanzina, con Massimo Boldi, Vincenzo Salemme, Daryl Hannah, Enzo Salvi, Natalia Estrada. Due professori del liceo classico portano gli studenti in gita scolastica in Spagna.

Propaganda Live, ore 21:15 La7

Umorismo, musica, ospiti ed opinionisti nel programma condotto da Diego Bianchi, per approfondire tematiche e protagonisti del nostro tempo.

Italia’s Got Talent – Best Of - 1ª TV, ore 21:30 Canale 8

Le migliori performance dei talenti che si sono esibiti davanti a Frank Matano, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Joe Bastianich.

Fratelli di Crozza (Live), ore 21:25 Nove

Maurizio Crozza torna live sul Nove con il suo show. Una satira unica, con lo sguardo sempre puntato sull'attualità politica e sociale.

Guarda anche i film in onda stasera in TV