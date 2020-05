Alessandro Borghese Kitchen Sound torna su Sky Uno

Dal wellness al tête-à-tête passando per i piatti dedicati ai più giovani, la pizza e i dolci: in arrivo gustose puntate che valorizzano il Made in Italy! Chef Borghese ti aspetta dal 25 maggio dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455).

Dal 25 maggio arriva su Sky e NOW TV la sesta stagione di Alessandro Borghese Kitchen Sound, l’originale videoenciclopedia di ricette a ritmo di musica dello chef – ideata e prodotta da Level 33 e AB Normal. - che negli anni ha riscosso un grande successo di pubblico con le sue oltre 1000 puntate e le centinaia di ricette proposte.

In un momento storico particolare come quello che stiamo vivendo, l’accento della trasmissione è posto sulla valorizzazione della cultura gastronomica italiana con piatti sani e gustosi, che nascono dall’estro creativo del vulcanico chef Alessandro Borghese e da quello dei diversi ospiti invitati a condividere con il pubblico la propria arte. Tra gli amici coinvolti ci sono i Maestri Pasticceri Luigi Biasetto e Andrea Tortora che proporranno rispettivamente i grandi classici della tradizione e i profumi dal forno, il chocolate designer Davide Comaschi, il pizza-ricercatore Renato Bosco e l’esperto di cucina giapponese Enrico Schettino.

Una delle novità è rappresentata dalle incursioni di un nuovo personaggio che strapperà più di un sorriso ai telespettatori, Chef Boy. In ogni puntata la versione cartoon di chef Borghese metterà il pubblico di fronte a un bivio culinario sulla ricetta in corso. Chef Boy, già protagonista all’interno del ristorante AB – Il lusso della semplicità, è pronto per il grande salto in TV.

Nel viaggio attraverso l’heritage culturale del Belpaese il pubblico potrà trarre ispirazione per nuovi piatti, seguendo i filoni tematici proposti in questa sesta edizione.

Le puntate incentrate sul RURAL GLAM mostrano ad esempio ricette che raccontano identità, cultura e territorio, valorizzando le eccellenze locali accomunate da un gustoso file rouge: la semplicità.

Le puntate KIDS e TEEN trasformano la cucina di Alessandro Borghese Kitchen Sound in un parco giochi, proponendo piatti smart, ma fantasiosi e accattivanti per i più giovani. Tra i nuovi temi merita una menzione il TÊTE-À-TÊTE, perché un piatto profuma e seduce la vista, si ascolta e si tocca. Da chef Borghese in arrivo ricette per una cena a due per creare intimità e accendere il desiderio.

Un occhio di riguardo è riservato a cibo healthy, senza rinunciare al gusto. Gli episodi WELLNESS sono pensati per chi desidera restare in forma e trasformare i peccati di gola in una sana virtù per il corpo! Non mancano le ricette ‘Take away’ e perché no, qualche incursione in terra d’Oriente, giusto per sognare un po’.

L’appuntamento con Alessandro Borghese Kitchen Sound è dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV. Le ricette della settimana sono poi raccolte in un menu completo, in onda il sabato. Una settimana dopo la messa in onda, il programma è visibile anche nelle sezioni video de www.ilsole24ore.com, www.mixerplanet.com e RDS 100% Grandi Successi, che firma inoltre la playlist e accompagna i menù.

