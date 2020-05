4 Ristoranti - Alessandro Borghese: l'intervista esclusiva

La nuova edizione di 4 RISTORANTI ci regala quest'anno 10 puntate e non le consuete 8 a cui eravamo abituati. Abbiamo già avuto modo di sapere qual è il Miglior Ristorante sui canali di Venezia e il Miglior ristorante in alta quota della Valle d'Aosta, in attesa di scoprire cosa ci aspetta nel terzo appuntamento, giovedì 7 maggio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, Silvia Muntoni ha intervistato per noi Alessandro Borghese, uno degli influencer più famosi d'Italia. Lo chef più rock del piccolo schermo annuncia che le prossime tappe del suo viaggio saranno particolarmente ricche di suggestioni e fonte di ispirazione per tutti. Tra le altre cose, Borghese ci parla di come, a seguito dell'emergenza da covid-19 (AGGIORNAMENTI- LO SPECIALE - LA MAPPA), il modo di fare ristorazione dovrà cambiare, di come occorra prepararsi psicologicamente già ora e di come sia fondamentale conoscere bene le regole per applicarle al meglio, senza però far mancare "il bello di andare fuori a cena in ristorante".