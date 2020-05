4 Ristoranti, Ristorante della Rosa: il menu e 4 cose da sapere

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi ristoranti in gara nella quinta puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), scopri di più sul Ristorante della Rosa.

Giorgio Tucci è il titolare e viene da Sirolo. Lavora nel suo locale da 25 anni, negli ultimi 10 anni come unico proprietario. Fa lo chef da tutta la vita e questa è la sua più grande passione. Ama il suo ristorante e difende la sua giovane brigata come fosse la sua famiglia.

La location è molto suggestiva e particolare. Si entra da un vicoletto del centro storico, quando si scendono le scale ci si ritrova in una sorta di giardino segreto con una grande terrazza vista mare. L’arredo è sui toni chiari, ci sono oggetti marinareschi e la mise en place è molto essenziale. Ci sono circa 200 coperti.

LOCATION: terrazza segreta sul mare

CONTO: 50€ ca e quattro menu degustazione 30/45€

SERVIZIO: professionale

MENU: tradizionale

IL MENU E LA CUCINA

La cucina è tradizionale, con qualche guizzo di innovazione negli abbinamenti. Predilige la materia prima locale. È appassionato di crudi e di primi di pesce. I moscioli sono per lui molto importanti in quanto presidio slow food della sua zona. Li cucina in diversi modi tra cui uno con ripieno di carne, antica ricetta rivisitata tramandatogli dalla nonna.