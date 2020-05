4 Ristoranti a Roma, Michela & Paolo: il menu e 4 cose da sapere

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi ristoranti in gara nella quarta puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), continua a leggere e scopri di più su Michela & Paolo, miglior home restaurant di Roma.



La location, un appartamento di 60/65mq situato in un palazzo storico, si trova nel cuore di Trastevere, durante le cene si tengono le finestre aperte per sentire la musica dei locali. Accogliente e curato del dettaglio con fiori freschi posizionati anche sul lampadario rotondo appeso al soffitto nel centro del tavolo, Michela & Paolo è un luogo caldo e stiloso.



Michela è la regina del dettaglio, accoglie gli ospiti e si occupa dei dolci dell’home restaurant, Paolo è uno chef di professione, Michela, collabora con una floral designer, è napoletana, ma da ventidue anni è residente a Roma, Paolo invece è un romano doc. Michela ama curare nel dettaglio la mise en place con candele e fiori freschi.

LOCATION: accogliente, curata

CONTO: 45/55€

SERVIZIO: friendly

MENU: tradizionale partenopeo e romano

IL MENU E LA CUCINA

Per Michela l’home restaurant è un’esperienza umana in grado di far conoscere persone diverse grazie alla convivialità che nasce a tavola, per lei ogni cena è una grande emozione. La cucina di Michela & Paolo è tradizionale italiana con piatti sia romani sia partenopei, proprio per esaltare le origini di entrambi.