Programmi TV da non perdere stasera, martedì 2 giugno

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese Kitchen Sound - 1ª TV, ore 13:30 Sky Uno

Su Sky Uno continua la nuova stagione di “Kitchen Sound”. La cucina italiana è identità, cultura, territorio. Alessandro Borghese prepara ricette straordinarie che raccontano la storia e decantano l'eccellenza dei prodotti locali italiani.

B Heroes - 1ª TV, ore 19:45 Sky Uno

La seconda stagione di “B Heroes” è in prima visione TV su Sky Uno. Episodio 7: le startup in sfida per la categoria Green Tech sono Radoff, con soluzioni IoT per la qualità dell'aria indoor, e Vitesy che si occupa di monitoraggio dell'inquinamento.

EPCC - E poi c’è Cattelan (Diretta), ore 21:15 Sky Uno

Lo show d’intrattenimento più amato di Sky è in diretta martedì alle ore 21:15 su Sky Uno: ovviamente parliamo di “E poi c’è Cattelan”. Alessandro Cattelan vi ruberà un sorriso col suo dissacrante sguardo sull’attualità. Chi saranno gli ospiti della nona puntata?

Il furto del secolo – La genesi di Mafia Capitale, ore 21:05 Crime Investigation

16 luglio 1999: Massimo Carminati e la sua banda saccheggiano alcune delle cassette di sicurezza di una banca. Ma i criminali non erano alla ricerca di soldi.

Dentro il Quirinale – Il palazzo degli italiani - 1ª TV, ore 21:15 Sky Arte

Nel 1922 l'egittologo britannico Howard Carter scoprì la tomba di Tutankhamon: un tesoro straordinario che contiene migliaia di pezzi di gioielleria e oreficeria.

Affari di famiglia - 1ª TV, ore 21:00 Blaze

Stagione 21, episodio 6 “Cimeli... magici” - Rick e Chum provano a trovare un accordo su un vecchio dispositivo per perdere peso. Inoltre, in negozio arriva una tavola Ouija.

La dottoressa Cathy, ore 21:00 Lei

Stagione 2, episodio 3: “Addominali scolpiti” - La ballerina Lady Inzyne si rivolge alla dottoressa Cathy per avere un nuovo lato B. Poi, Cathy si occupa di due pazienti con paralisi facciale.

Chi cerca trova, ore 21:00 Discovery Channel

Stagione 13, episodio 5: La ricerca di Drew prosegue. L'esperto arriva nelle Cotswolds, dove scopre numerosi tesori di origine indiana e afghana. I cimeli arrivano direttamente dal subcontinente.

Terra: i grandi disastri naturali - 1ª TV, ore 20:55 National Geographic

“Seattle: il mega terremoto” - Gli scienziati monitorano una faglia lungo la costa del nord est del Pacifico. Milioni di persone rischierebbero la vita in un mega terremoto.

Lost: svaniti nel nulla, ore 21:05 Discovery Science

Stagione 1, episodio 3: “La nave fantasma” - Un enorme carico navale con 27 persone a bordo è misteriosamente scomparso. Nuove prove mostrano che la causa potrebbe essere una leggendaria onda anomala.

Il fuoco di spade - 1ª TV, ore 21:00 History

“Speciale Roma” - I concorrenti devono forgiare il “pugio”, usato per assassinare Giulio Cesare; chi verrà giudicato idoneo dovrà poi creare la leggendaria “spatha” dei legionari romani.

L’incredibile Dr. Pol - 1ª TV, ore 21:10 Nat Geo wild

“Senza sosta” - Il dottor Pol e Diane si occupano di un cucciolo di alano che ha bisogno di una casa. Inoltre gli esperti devono curare un pony e un cavallo che non riesce a fare i suoi bisogni.

Serie TV in onda stasera

Spartacus – La vendetta, ore 21:15 Sky Atlantic

Il terzo episodio della seconda stagione di “Spartacus” in onda su Sky Atlantic. “Il bene più alto”: dopo le notizie sul destino di Naevia, Spartacus si trova a fare da mediatore in una faida tra i gladiatori. Intanto Lucrezia rivela un segreto in cambio di informazioni.

911 - 1ª TV, ore 21:00 Fox

Su Fox, in prima visione TV, continua la terza stagione di “911”. Episodio 13: “Inchiodati” - I soccorritori sono impegnati in un intervento in una sala da bowling. Intanto Bobby e Michael portano Harry in campeggio, e la cena di Chimney e Maddie prende una brutta piega.

The Resident, ore 21.00 Fox Life

Su Fox Life troviamo la terza stagione di “The Resident”. Episodio 10: “Una verità scomoda” - L'ultimo giorno di internato di Devon, lui e Conrad affrontano un dilemma etico con un paziente che ha tentato il suicidio. Intanto Adaku entra in travaglio prematuro.

Criminal Minds, ore 21:05 Fox Crime

Stagione 15, episodio 3: “Curiosità morbosa” - La squadra lavora su un caso la cui tipologia è tra le più complicate per le indagini: qualcuno sta infatti commettendo attentati esplosivi in modo apparentemente casuale.

Blindspot, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime la terza stagione di “Blindspot”, episodio 3 “Caccia ai topi” - La squadra arresta un dirigente di Wall Street, ma le prove potrebbero essere state manomesse da un gruppo di hacker.

God Friended Me - 1ª TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories va in onda la seconda stagione di “God Friended Me”, episodio 18 in prima visione TV. Ali potrà iniziare una nuova cura sperimentale anticancro che sembrerebbe efficace, ma la decisione finale spetta a Tammy.

Batwoman - 1ª TV, ore 21:15 Premium Action

“Batwoman” su Premium Action alle ore 21:15, stagione 1 episodio 11 “Un regalo di non-compleanno” - Nel presente, Kate cerca di chiarire le cose con la seconda Beth, che è stata sfollata dalla sua terra in seguito alla crisi.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New School, ore 21:05 DeA kids

Stagione 2, episodio 13: “Il grande Bunginì”. Nick non vuole più comportarsi da amico e chiede ad Anna di scegliere tra lui e Justin. Intanto Rudy evoca un potente e antico mago.

Carotina super bip, ore 21:00 Nick Jr.

Stagione 1, episodio 9: “Un giro in elicottero” - Le avventure di Carotina insieme al pasticcione Zan, al pomodorino Pommy, alla cuoca Cip Olla e al golosone del gruppo, Cocom!

I Thunderman, ore 21:10 Nickelodeon

Su Nickelodeon troviamo “I Thunderman”, stagione 1 – episodio 15 “Compleanno di ghiaccio”. È il compleanno di Max e Phoebe e i due ragazzi sono stanchi di passarlo in famiglia con i genitori, che li trattano ancora come se fossero bambini.

Teen Titans Go!, ore 20:55 Cartoon Network

Stagione 2, episodio 48 – “Giornata di riposo”. I cinque dell'HIVE decidono di prendersi una giornata da passare in tutta tranquillità e relax.

Le nuove avventure di Scooby Doo, ore 21:25 Boomerang

Stagione 1, episodio 3 – “Tutti a caccia del dinosauro”. Un dinosauro salta fuori dallo schermo durante il filmato di un museo.

I programmi in chiaro

Non mollare mai – Storie tricolori, ore 21:25 Rai 1

I grandi campioni dello sport e i volti più amati del cinema italiano insieme per una speciale serata a favore della Croce Rossa Italiana. Conduttore d'eccezione: Alessandro Zanardi.

Prima di lunedì, ore 21:20 Rai 2

Commedia del 2016 per la regia di Massimo Cappelli, con Vincenzo Salemme, Fabio Troiano. I destini di Marco e Andrea, amici inseparabili, si intrecciano con quello di Carlito e del suo uovo di Pasqua in un'avventura esilarante.

#cartabianca, ore 21:20 Rai 3

Politica, economia, immigrazione, sicurezza, pensioni, cronaca, Europa. Bianca Berlinguer racconta i grandi temi della settimana con reportage, collegamenti e ospiti.

Fuori dal coro, ore 21:25 Rete 4

Su Rete 4 va in onda “Fuori dal coro”, la striscia quotidiana di informazione e attualità condotta dal giornalista Mario Giordano.

La cattedrale del mare - 1ª TV, ore 21:20 Canale 5

Su Canale 5 va in onda, in prima visione TV, “La cattedrale del mare”, serie ambientata nella Barcellona del XIV secolo e tratta dall’omonimo bestseller di Ildefonso Falcones. Episodio 5: Arnau, sopravvissuto a una guerra e all'epidemia, salva due bambini giudei dal linciaggio. Il suo gesto verrà ben ricompensato.

Le Iene Show, ore 21:15 Italia 1

Le inchieste e i reportage delle Iene in prima serata su Italia 1. Tra dissacranti interviste, cronaca e attualità raccontata con stile irriverente e satirico.

Di martedì (Live), ore 21:15 La7

Nel talk show condotto da Giovanni Floris, confronti politici, reportage ed interviste sul campo, approfondiscono i temi scottanti della settimana.

Casino Royale, ore 21:30 Canale 8

Regia di Martin Campbell. Ventunesimo capitolo della serie cinematografica di 007, prima prova attoriale di Daniel Craig nel ruolo di James Bond.

A perfect getaway – Una perfetta via di fuga, ore 21:30 Nove

Regia di David Twohy, con Milla Jovovich e Steve Zahn. Una luna di miele si trasforma in un incubo per una coppia di innamorati che scopre di essere perseguitata da due killer.

