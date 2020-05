B Heroes al via, scopri chi sono le startup in gara

B Heroes, la seconda stagione al via su Sky Uno

B Heroes è il docu-reality dedicato alle startup italiane, che racconta il mondo del business e dell’innovazione e la passione che guida gli imprenditori. Le starup partecipanti saranno protagoniste di un percorso di crescita, durante il quale si confronteranno con importanti personalità del mondo del business, all’interno di un ecosistema basato su uno scambio costruttivo tra le nuove imprese e le grandi aziende. Protagoniste di B Heroes sono 16 startup, scelte tra oltre 1000 candidate attraverso un percorso di selezione su tutto il territorio nazionale, suddivise in 4 categorie: Mobility, Education, Med-Tech, Green-Tech. Continua a leggere per scoprire chi sono! B Heroes ti aspetta da oggi, 25 maggio, tutti i lunedì alle 19:45 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Categoria Mobility

ACBC

Progetta e produce calzature sostenibili. Ad oggi ha aperto 25 store monomarca in 9 paesi e vanta collaborazioni in co-brand con marchi tra cui Moschino e Armani. La filosofia del brand è infatti quella di condividere il proprio know-how su materiali e tecnologie sostenibili per ridurre l’impatto ambientale proveniente dalla produzione di scarpe nel mondo.

Auting

È il primo servizio di car sharing peer to peer in Italia, con una piattaforma che mette in contatto chi possiede un’auto poco utilizzata (owner) con chi ne cerca una per uno o più giorni (driver), concorrendo a disegnare un sistema di mobilità più intelligente e meno impattante sull’ambiente, in cui le tecniche di mobilità condivisa, si integrino con il trasporto pubblico e altri modi innovativi di trasporto urbano.

Busforfun

È la giovane mobility company che viaggia in modo sostenibile, sicuro ed economico attraverso l’Europa. La sua visione è quella di un trasporto condiviso con una ottica verde, per vivere il mondo del divertimento. Busforfun è una combinazione di high-tech Startup, piattaforma ecommerce ed azienda di trasporti e sta progressivamente realizzando il più grande network europeo di bus con destinazione eventi.

Snowit

È l’innovativa agenzia viaggi online per la prenotazione di vacanze sulla neve. Aggrega tutti i servizi di cui sciatori e snowboarder hanno bisogno: skipass, noleggio attrezzatura, lezioni sci, esperienze e hotel, in un mercato, quello degli sport invernali, caratterizzato da un’offerta estremamente frammentata, da una bassa penetrazione del digitale e da una limitata innovazione, se comparata ad altri settori turistici.

Categoria Education

Betwyll

È nata dall’esperienza di TwLetteratura, un metodo per il social reading. Le attività di social reading sulla app Betwyll permettono ai lettori di incontrarsi e socializzare attraverso i libri. Betwyll combina la lettura profonda con il social networking, offrendo a discenti di ogni età un nuovo paradigma per leggere e commentare libri e contenuti culturali, e aiutando docenti ed editori a far crescere e coinvolgere le proprie classi e il proprio pubblico.

Boolean Careers

È la prima tech academy in Italia a offrire lezioni online in diretta per trasformare appassionati di informatica in web developer professionisti. Si ispira al concetto dei bootcamp americani associando i metodi di apprendimento intensivo frontale a tutti i vantaggi dell’insegnamento da remoto. Grazie al dipartimento placement, Boolean vanta il 98% di employment rate contribuendo a colmare il gap tra domanda e offerta presente nel mercato del lavoro italiano nell’ambito della programmazione web.

Link@ut

Link@ut aiuta le aziende ad aumentare i loro profitti e a mantenerli nel tempo, migliorando la concretezza e la percezione dei loro valori da parte di tutti gli stake holder. Crea un forte spirito di appartenenza nei collaboratori e di identificazione da parte dei clienti, favorendo l’accoglienza consapevole di clienti con autismo e delle loro famiglie.

WiD ACADEMY

È la risposta chiara e concisa a chi ha come aspirazione quella di lavorare nel mondo dei nuovi media affrontata direttamente da chi sta scrivendo il cambiamento: i mentor, influencer diventati docenti che sostengono corsi didattici suddivisi in video-lezioni di Social Media Communication. I corsi WiD Academy sono allo stesso tempo nozionistici e pratici, e mostrano in maniera chiara e concisa tutti i tips di chi utilizza per lavoro le piattaforme digitali ogni giorno.

Categoria Med-Tech

BrainControl

BrainControl è un medical device che riempie un vuoto tecnologico per pazienti che hanno abilità cognitive intatte, ma che non sono in grado di muoversi o comunicare e soddisfa molti dei bisogni insoddisfatti per pazienti in stadi meno avanzati che al momento possono, o non possono utilizzare sistemi eye-tracking. Oltre al controllo cerebrale consente l’interazione tramite lo sguardo, la voce, o leggeri movimenti muscolari. Tra le funzionalità più recenti anche la possibilità di controllo di un dispositivo robotico che può essere utilizzato come un avatar, un alter ego del paziente, grazie alle funzionalità di telepresenza.

Computational Life

Ha creato la copia digitale del corpo umano. Utilizza la modellazione matematica per accelerare il design dei medical device e per analizzare gli effetti collaterali e i possibili malfunzionamenti su un paziente virtuale, restituendo risultati più precisi di benchtesting e test animali. Sta inoltre completando la realizzazione di una popolazione virtuale che permetterà di simulare interi Clinical Trial al computer prima ancora di creare un singolo prototipo.

iDelivery isrl

Sta lanciando sul mercato un innovativo prodotto per il trattamento topico delle placche della psoriasi, problema che colpisce nel mondo oltre 125.000.000 di persone. La sua innovazione è frutto di ricerca scientifica e industriale e il prodotto è realizzato grazie all’utilizzo di un fitocomplesso naturale, tutelato da un brevetto internazionale. Il prodotto diversamente dai competitor presenta: tempi di trattamento più brevi; assenza di corticosteroidi; nessun effetto collaterale; lunga durata dell’effetto sulla pelle.

Moveo

La mission di Moveo è quella di aiutare persone con rallentamenti motori a migliorare il proprio cammino. Utilizzando un approccio che combina le ultime ricerche di tipo biomeccanico, ingegneristico e tessutale ha realizzato Exoband, un dispositivo indossabile passivo in grado di immagazzinare l’energia generata nella prima fase del ciclo del passo e di restituirla all’utilizzatore nella seconda fase del cammino, aiutandolo quindi a spingere la gamba in avanti.

Categoria Green-Tech

Radoff

È nata per eliminare gli effetti nocivi causati dalla presenza di radon nell’ambiente. La sua missione tocca la salute di tutti noi ed è una sfida che ha anche un valore sociale, perché il gas è la seconda causa di cancro ai polmoni. La naturale evoluzione di RADOFF è Radoff LIFE, è il primo dispositivo nato con l’obiettivo di abbattere i rischi generati da Radon, per “ripulire” l’aria che respiriamo ogni giorno a casa o nei luoghi di lavoro.

Ricehouse s.r.l.

È un’azienda fortemente votata allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, specificatamente connessi allo sfruttamento dei sottoprodotti della lavorazione del riso. Nello specifico si occupa di: sviluppo e produzione di materiali biocompositi; sviluppo di tecniche di costruzione e procedure di assemblaggio tramite l’impiego di materiali biocompositi,; commercializzazione dei materiali sottoprodotti derivanti dalla filiera agricola del riso da veicolare nel campo dell’edilizia.

Tree Original

È un brand di lifestyle naturale e un’azienda di e-commerce che sta rivoluzionando l’assistenza domiciliare inventando prodotti intelligenti, bio-organici e convenienti che semplificano la vita delle persone e migliorano la bellezza della casa. Attraverso un esclusivo processo di ricerca e sviluppo realizza tutti i suoi prodotti a prezzi convenienti. Inoltre, offre suggerimenti, tutorial, recensioni e generosi programmi di membership e di beneficenza per offrire ai clienti l’opportunità di fare del bene.

Vitesy

È un’azienda di scienziati, ingegneri e designer con un unico obiettivo: eliminare l’inquinamento che ci circonda e vivere senza pericoli per la nostra salute. I suoi prodotti, disegnati e realizzati in Italia, incoraggiano le comunità a vivere una vita più salutare. Grazie ai 2 Milioni di euro ricevuti nel 2018 dall’Unione Europea con Horizon 2020, ha lanciato il suo secondo prodotto su Kickstarter, Natede, che unisce natura, tecnologia e design per analizzare e pulire l’aria degli interni.