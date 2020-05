B Heroes, la seconda stagione al via su Sky Uno

Il mondo delle startup e dell’innovazione made in Italy sarà protagonista su Sky Uno con B Heroes, la docu-serie in 14 puntate, realizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che andrà in onda dal 25 maggio.

B Heroes racconta, in un viaggio da nord a sud, il mondo dell’imprenditorialità innovativa italiana, i sogni e le aspirazioni degli startupper talentuosi: 35 tappe in giro per l’Italia, da maggio a ottobre 2019, per conoscere le migliori giovani aziende del Paese. Sono state ricevute 1.112 richieste di partecipazione, incontrate 501 startup e coinvolti 473 mentor per la selezione. Alla fine del roadshow 87 aziende hanno gareggiato a suon di progetti e numeri per entrare nella fase conclusiva: 16 startup si sfideranno in tv al cospetto dei selezionatori Fabio Cannavale, imprenditore, promotore di B Heroes e fondatore di decine di aziende, Lisa di Sevo, presidente SheTech e partner e investor manager di PranaVentures, e Laurent Foata, responsabile del fondo di venture capital Adrian Growth.

Le prime otto puntate si terranno dal 25 maggio alle 19.40, dal lunedì al venerdì fino al 3 giugno, dove le 16 startup selezionate si sfideranno per approdare prima alla fase dell’accelerazione (4 puntate dal 4 al 9 giugno) e poi alla finale del 10 giugno. Giovedì 11 andrà in onda The Movie, la puntata riepilogativa.

B Heroes andrà in onda su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Brand Solutions, divisione interna di Sky Media.

Dalle calzature componibili a piattaforme private di car sharing; dall’app di social reading all’intelligenza artificiale applicata in soccorso per le gravi disabilità; dalle agevolazioni per i viaggiatori – tra app e piattaforme web - a dispositivi di monitoraggio per l’ambiente fino a e-commerce ecologici e soluzioni green per la casa. Sono alcune dei temi delle 16 startup finaliste che si sfideranno tra pitching e valutazioni degli investitori nell’unica trasmissione tv italiana che si occupa di innovazione e promozione di nuovi business.

Le imprese selezionate saranno divise in 4 categorie di business: Green-Tech, Med-Tech, Mobility e Education. Dimostreranno il loro valore (ad ogni puntata si scoprirà chi andrà avanti) per accedere alle fasi finali (il percorso di accelerazione) che le aiuterà ad accedere a investimenti complessivi per un milione di euro messi a disposizione da Boost Heroes e da altri investitori. Le aziende di riferimento di questa edizione sono A2A per la categoria Green-Tech; Ospedale San Raffaele l’area Med-Tech, Telepass per il Mobility e Zanichelli per l’area Education. Le start-up finaliste entreranno a far parte di ELITE, il private market di servizi integrati, parte del Gruppo London Stock Exchange. Tramite la ELITE Intesa Sanpaolo Lounge, infatti avranno a disposizione un network multi-stakeholder e saranno al centro della finanza globale per una loro ulteriore crescita strategica con la possibilità di raccolta capitali.

Le 16 startup selezionate sono:

ACBC (calzature componibili, che permettono di intercambiare tutte le suole e tutte le tomaie, personalizzando le scarpe e riducendo l’impatto ambientale) – acbc.com;

Auting (piattaforma di car sharing tra privati in Italia) – auting.it;

Betwyll (app di social reading per leggere e commentare libri e contenuti culturali) – betwyll.com;

Boolean Careers (trasforma appassionati di informatica in web developer professionisti con un bootcamp online) – boolean.careers;

Brain Control (intelligenza artificiale applicata all’interazione uomo macchina con un device per pazienti con gravi disabilità) – braincontrol.com;

Busforfun (mobility company che viaggia in modo sostenibile, sicuro ed economico attraverso l’Europa) – busforfun.com;

Computational Life (sviluppo nuovo software medico attraverso una piattaforma che genera avatar del corpo umano) – computational-life.com;

iDelivery (prodotto per il trattamento topico per le placche della psoriasi) – idelivery.it;

Link@ut (creazione di un network di luoghi autism-friendly) – linkaut.it;

Moveo (sviluppo di un esoscheletro connesso per accompagnare la riabilitazione di persone affette da patologie motorie) – moveowalks.com;

Radoff (dispositivi per il monitoraggio e la bonifica del gas Radon) – radoff.life;

RiceHouse (produzione biocompositi per l’edilizia derivanti dagli scarti della risicoltura) – ricehouse.it;

Snowit (piattaforma digitale per pianificare la perfetta vacanza in montagna) – snowitexperience.com;

Tree Original (e-commerce di prodotti ecologici per la pulizia della casa) – treeoriginal.com;

Vitesy (soluzioni green e connesse per il monitoraggio e la purificazione dell’aria) – vitesy.com;

Wid Academy (academy online per imparare a usare i social media da importanti influencer italiani) – wid.academy.