Programmi TV da non perdere stasera, sabato 30 maggio

Programmi TV in onda stasera

B Heroes (Repliche), ore 09:40 Sky Uno

Le startup italiane in gara a “B Heroes”: un recap di tutte e cinque le puntate andate in onda questa settimana, a partire dalle ore 09:40 su Sky Uno.

Alessandro Borghese Kitchen Sound Menù - 1ª TV, ore 12:30 Sky Uno

Alessandro Borghese è tornato su Sky Uno col suo format “Kitchen Sound”. In prima visione TV alle ore 12:30, il meglio della settimana raccontato in un menù.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (Replica), ore 21:15 Sky Uno

La sesta stagione di 4 ristoranti porta Alessandro Borghese in Val Badia. Lo chef incontra Uli, Svetlana, Alma e Verena per eleggere il miglior ristorante di cucina ladina, ricca di ricette e ingredienti del territorio.

Chirurgia estrema, ore 21:00 Fox Life

Stagione 5, episodio 12: “Solo parti originali... o quasi” - Nassif dedica anima e corpo ad una donna a cui un bulldog ha strappato parte del naso. Dubrow intanto deve intervenire su un seno davvero messo male.

Escobar: caccia al re dei narcos, ore 21:10 Crime Investigation

Il più grande narcotrafficante di tutti i tempi, il più spietato criminale che la storia ricordi, il re dei narcos: Pablo Escobar. Ripercorriamo le tappe che hanno portato alla sua cattura.

Dr Jack Mister Nicholson, ore 21:15 Sky Arte

Documentario per la regia di Emmanuelle Nobecourt. Da Shining a The Departed: Jack Nicholson è un interprete dalla personalità dirompente. Dietro le sue molte facce si celano frammenti della sua identità, scopriamoli assieme.

Skillati: curriculum extra ordinari, ore 21:00 Blaze

Su Blaze va in onda la prima stagione di “Skillati: curriculum extra ordinari”. Episodio 7: “Dinamite” - Con l'aiuto degli esperti, Fisher e Jen scopriranno quali sono i loro punti di forza così da poter proseguire nel migliore dei modi la ricerca di una nuova occupazione.

Malattie imbarazzanti, ore 21:05 Lei

Stagione 7, episodio 4 - Mentre alla clinica la dr. Pixie visita un uomo con un problema che si trascina da troppi anni, a Magaluf la dr. Dawn cerca nei pazienti eventuali sintomi di danni al fegato.

Tesori perduti - 1ª TV, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel va in onda “Tesori perduti”. In prima visione TV l’episodio “Giorno del giudizio” - Justin è a Berlino per svelare il mistero legato a una rara medaglia di guerra della Germania dell'est. Scoprirà un piano che ha quasi causato la III guerra mondiale.

Cina: i segreti della tomba, ore 20:55 National Geographic

Albert Lin parte per una spedizione archeologica senza precedenti, per svelare i segreti che si celano nella tomba del primo imperatore della Cina.

Codici e segreti, ore 21:05 Discovery Science

Molti Padri Fondatori e 14 Presidenti americani erano massoni. Alcuni sostengono che Washington sia stata realizzata secondo un codice massonico. Quali altri segreti nascondono?

La storia delle armi, ore 21:00 History

“Guerra navale” - Un esperto testa le armi più devastanti usate durante le guerre navali. Inoltre, scopriamo le caratteristiche di un missile che potrebbe decidere le sorti di conflitti futuri.

Paradisi terrestri e animali mortali, ore 21:10 Nat Geo wild

“Nascosti nell'ombra” - Le spiagge rappresentano un luogo di divertimento e serenità per i turisti. Ma questi paradisi terrestri possono trasformarsi in posti pericolosi pieni di animali mortali.

Serie TV in onda stasera

Westworld – Dove tutto è concesso - 1ª TV, ore 21:15 Sky Atlantic

La terza stagione di “Westworld” doppiata in italiano arriva su Sky Atlantic: sabato 30 maggio alle 21:15, in prima visione TV, gli episodi 5 e 6: “Genere” e “Decoerenza”.

911, ore 21:00 Fox

Stagione 3, episodio 12: “Pazzi” - Il 911 interviene per cambiare gli esiti di una bravata finita male, un viaggio di pesca trasformato in un disastro, un primo appuntamento fallito.

Elementary, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime arriva la settima stagione di “Elementary”, episodio 1: “Le ulteriori avventure”. Tornano le indagini dei moderni Holmes e Watson, interpretati da Johnny Lee Miller e Lucy Liu. Sherlock e Joan iniziano a lavorare come consulenti di Scotland Yard.

Major Crimes, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime va in onda “Major Crimes”. Stagione 4, episodio 9: “Le ultime parole” - A far scattare le indagini dei detective della Crimini Maggiori sono le immagini della morte di un uomo con una pistola in pugno e una profonda ferita sul collo.

A.P. Bio, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories va in onda la prima stagione di “A.P. Bio”, episodio 11 “Otto maiali e una talpa” - In classe compare uno scatolone pieno di feti di maiale per dissezione. I ragazzi sono al settimo cielo, ma Jack intende usarli per l'ennesima missione.

Supergirl - 1ª TV, ore 21:15 Premium Action

“Supergirl” in prima visione su Premium Action. Stagione 5, episodio 11 - Winn è costretto a tornare dal futuro per impedire che Giocattolaio, spinto da Lex Lutor, uccida un tale Chester Dunholt.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Ready.Music.Play!, ore 21:00 DeA kids

Stagione 1, episodio 3: “New York” – Una sfida di lip-sync a tema New York tra le influencer più amate dai ragazzi, sulle musiche del momento.

44 gatti, ore 20:50 Nick Jr.

Su Nick Jr. continuano le avventure di “44 gatti”. Stagione 1, episodio 35 “Jungle, il gatto selvatico” - Nel giardino botanico è stato avvistato un mostro, e i Buffycats vogliono risolvere il mistero! Qui incontrano Jungle, il gatto selvatico, e Tata, un pappagallo.

I Thunderman, ore 21:15 Nickelodeon

Su Nickelodeon ci sono “I Thunderman”, stagione 1 - episodio 2: “Phoebe contro Max”. Nel giorno della foto di classe, Max fa uno scherzo a Phoebe. Barb, seguendo i consigli di un libro sull'educazione dei figli, lascia che i ragazzi se la sbrighino da soli.

Teen Titans Go!, ore 21:20 Cartoon Network

Su Cartoon Network va in onda “Teen Titans Go!”. Stagione 3, episodio 8: “Ritorno a scuola” - Robin convince i Titans a ritornare a scuola per poter fare il discorso di commiato e diventare il presidente del corpo studentesco.

Tom & Jerry e Robin Hood, ore 21:00 Boomerang

Film d’animazione del 2012. Robin Hood è stato catturato dallo Sceriffo di Nottingham: solo Tom e Jerry lo possono aiutare. I due dovranno mettere da parte la storica rivalità per la buona causa.

I programmi in chiaro

Gigi, questo sono io, ore 21:25 Rai 1

Gigi D'Alessio, one man show, conduce l'attesissimo programma con ospiti illustri, soprattutto made in Napoli.

Petrolio antivirus, ore 21:05 Rai 2

Le inchieste di Duilio Giammaria dedicate ai grandi temi dello scacchiere politico, sociale, economico e scientifico internazionale.

Aspettando le parole, ore 20:30 Rai 3

Massimo Gramellini torna con tante straordinarie storie di vita quotidiana, in un periodo caratterizzato da una sola imprescindibile parola: Coronavirus.

Stasera Italia: Weekend Speciale, ore 21:20 Rete 4

Edizione del fine settimana di “Stasera Italia”, programma dedicato alla politica, ai principali casi di cronaca, all'attualità e alle provocazioni sociali. Un confronto giornalistico con ospiti in studio ed in collegamento.

Ciao Darwin 7 – La resurrezione, ore 21:20 Canale 5

Due squadre composte da categorie antitetiche si sfidano scherzosamente, sotto la conduzione di Paolo Bonolis: chi premierà la selezione naturale teorizzata da Darwin?

Garfield, ore 21:30 Italia 1

Film del 2004 diretto da Peter Hewitt, primo live action tratto dal fumetto omonimo, con protagonista il simpatico gatto rosso Garfield.

Un colpo perfetto, ore 21:15 La7

Film di Michael Radford, con Michael Caine e Demi Moore. Un uomo delle pulizie chiede ad una insoddisfatta manager di aiutarlo a derubare l'azienda per cui lavorano, la London Diamond Corporation.

007 – Zona pericolo, ore 21:30 Canale 8

Spettacolari colpi di scena per l'esordio di Timothy Dalton nei panni di 007. James Bond viene inviato a Bratislava per favorire la fuga di Georgi Koskov, un generale del KGB. Straripanti avventure e inseguimenti mozzafiato per uno spy movie ricco di tensione, in perfetto stile 007.

L’amore bugiardo - Gone Girl, ore 21:30 Nove

Regia di David Fincher, con Ben Affleck e Rosamund Pike. La scomparsa di una donna fa sospettare del marito finché incredibili retroscena non porteranno a galla la verità.

Guarda anche i film in onda stasera in TV