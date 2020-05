Programmi TV da non perdere stasera, domenica 3 maggio

Programmi TV in onda stasera

Dr. House - Medical Division, ore 21:15 Sky Uno

Torna l’appuntamento fisso con “Dr. House - Medical Division” su Sky Uno, ogni domenica alle 21:15. In questa puntata il dottor Gregory House, interviene per aiutare un operario caduto dal tetto della dottoressa Cuddy.

Matrimoni da incubo, ore 21:05 Crime Investigation

Su Crime Investigation vanno in onda i “Matrimoni da incubo”. Stagione 1, episodio 6: “In nome di Dio” - Un uomo viene ucciso e i detective cercano di capire il movente. Si tratta di uno scambio di identità, di una rapina finita male o di un omicidio compiuto in nome di Dio?

L’arte viva di Julian Schnabel, ore 21:15 Sky Arte

La storia personale e la carriera del regista Julian Schnabel: dagli esordi nella New York di fine anni '70 al raggiungimento dello status di superstar nel panorama artistico di Manhattan.

Il signore dei coltelli, ore 21:25 Blaze

L’epico finale di stagione de “Il signore dei coltelli”: episodio 6 “Calare la mannaia”. I concorrenti si preparano alla resa dei conti. Le loro lame dovranno essere ancora più affilate e feroci del solito per resistere ai colpi dell’ultima sfida.

Project Runway, ore 21:00 Lei

Stagione 17, episodio 9: “Rocket Man”. Appena entrano nell’atelier i concorrenti restano stupiti: tutto è a tema Elton John. Dovranno creare un look ispirato al film “Rocket Man”.

Marchio di fabbrica, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel va in onda “Marchio di fabbrica”, stagione 16 – episodio 1. Come fa una sola famiglia americana a produrre tre quarti dell'olio essenziale di menta piperita al mondo? Inoltre, come vengono create le racchette da tennis professionali?

Missione Plutone, ore 20:55 National Geographic

Su National Geographic una delle avventure più emozionanti della conquista dello spazio. In esclusiva, le prime immagini catturate dalla sonda New Horizons, lanciata nel 2006 alla scoperta di Plutone.

NASA X-Files, ore 21:05 Discovery Science

Stagione 3, episodio 21: “Stonehenge su Marte”. Una sonda della NASA ha catturato l'immagine di una struttura familiare su Marte. Come si è formata lì una sorta di Stonehenge? Inoltre, scopriamo come si è ammalato l'astronauta dell'Apollo sulla Luna.

Knightfall, ore 21:00 History

L’inizio di “Knighfall”, stagione 1 – episodio 1: “Saprai cosa fare”. Tom Cullen (“Downton Abbey”) veste i panni di Landry, condottiero dei Templari che ha dedicato tutta la sua vita all'ordine. L'uomo è in missione per recuperare il Santo Graal.

Io e i miei amici animali, ore 21:10 Nat Geo wild

Scopriamo le storie di alcune persone “matte per gli animali”.

Serie TV in onda stasera

Diavoli, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic va in onda il quinto episodio della nuova serie originale Sky, “Diavoli”. Dominic chiede aiuto a Massimo, al quale confida di sapere tutto sul segreto che lo lega a Nina.

Magnum P.I., ore 21:10 Fox

Stagione 2, episodio 1 “Vendetta per principianti”. Nuove indagini per il detective privato più richiesto delle Hawaii, nel remake del cult anni '80. Magnum aspetta di sapere se Higgins è ufficialmente sua partner.

The Good Doctor, ore 21.00 Fox Life

Su Fox Life va in onda la stagione 2 di “The good doctor”, episodio 5 “Nutrire il cuore”. Claire e Melendez hanno uno scontro su come trattare una paziente anoressica che deve essere operata al cuore. Intanto, Shaun e Lea devono prendere una decisione importante.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Stagione 16, episodio 11: “Cloro nero”. Indagando sulla morte di diverse persone avvelenate dal cloro, Gibbs e i suoi arrivano a sospettare il coinvolgimento dell'ufficio del Segretario della Difesa.

Lethal Weapon, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime va in onda la stagione 2 di “Lethal Weapon”. Episodio 9, “Teorie cospiratorie”: Riggs va nel panico dopo un bacio ricevuto da Molly e intanto, con Murtaugh, indaga su uno schizofrenico ossessionato da teorie cospiratorie e sospettato di omicidio.

The Goldbergs - 1ª TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories va in onda, in prima visione TV, la settima stagione di “The Goldbergs”, episodio 7 “Wrestlemania”. Murray capisce che non ci sarà per sempre e decide di creare dei ricordi con i suoi figli portandoli a Wrestlemania.

Supernatural, ore 21:15 Premium Action

Stagione 13 di “Supernatural”, episodio 5 “Tanatologia avanzata”. Sam e Dean lasciano Jack al bunker e si recano in Colorado per risolvere un caso di fantasmi dove Dean usa lo stratagemma della morte temporanea tramite iniezione.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Ready.Music.Play!, ore 21:00 DeA kids

Stagione 1, episodio 10: “Fattoria”. Il tema della sfida di lip-sync tra le influencer più amate dai ragazzi, sulle musiche del momento, arriva in fattoria.

44 gatti, ore 21:10 Nick Jr.

Su Nick Jr. continua la prima stagione di “44 gatti”, episodio 21 “Pilou detective”. Pilou si diverte a giocare alla detective e non vede l'ora di trovare un mistero su cui indagare!

I Thunderman, ore 21:10 Nickelodeon

Su Nickelodeon continua la quarta stagione de “I Thunderman”, episodio 19 “Un fratello ingombrante”. In città arriva Perry, fratello di Cherry e celebrato campione di hockey su ghiaccio. Cherry, però, è molto gelosa delle attenzioni che tutti rivolgono al fratello!

Ninjago, ore 21:20 Cartoon Network

Su Cartoon Network va in onda la prima stagione di “Ninjago”, episodio 17 “Dio del fuoco”. Mentre i ninja si preparano per andare alla ricerca del Castello dell'imperatore di Ghiaccio, dove Zane è imprigionato, due Pescatori di Ghiaccio arrivano con delle brutte notizie.

Scooby-Doo e la mummia maledetta, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang il film per ragazzi del 2005 “Scooby-Doo e la mummia maledetta”. Velma è in Egitto per vedere la Sfinge restaurata, quando scopre la tomba di Cleopatra. Mummie, antichi misteri e la maledizione del faraone sconvolgeranno il viaggio della Mystery Inc.

