Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 3 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 3 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Wolves – Il Campione, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Michael Shannon e Carla Gugino in un film sul rapporto tra genitori e figli. Un giovane talento del basket vede la propria carriera a repentaglio a causa della dipendenza del padre dal gioco d’azzardo.

Red Joan, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Judi Dench e Sophie Cookson in uno spy movie che vede un’anziana ex spia del KGB fare i conti col proprio passato. Si tratta di Joan Stanley, della quale il film ripercorre la vita in giovane età.

Un bacio, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Ivan Cotroneo adatta il proprio romanzo omonimo, basato sul tema dell’omofobia. Il tutto è ambientato in una scuola di Udine, dove i giovani Lorenzo, Blu e Antonio fanno i conti con il disagio causato dall’emarginazione.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Kill Bill – Vol. 2, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Uma Thurman torna a vestire i panni di Beatrix Kiddo. La spietata assassina rischierà più volte la vita per riuscire a raggiungere il proprio obiettivo: uccidere Bill. A spingerla è la sete di vendetta nei confronti del suo ex maestro e amante.

Belle & Sebastien – L’avventura continua, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Secondo film tratto dai romanzi di Cecile Aubry. Sebastien non può credere che Angelina sia morta. Parte così alla sua ricerca, insieme con Belle. Nel corso del viaggio però farà una scoperta che cambierà la sua vita.

Il gladiatore, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 2

Russell Crowe e Joaquin Phoenix in un film cult di Ridley Scott. Un generale romano cade nella trappola del figlio dell’imperatore, che lo condanna a morte, uccidendo anche la sua famiglia. Il generale sopravvive ma si ritrova a essere venduto come gladiatore. Avrà così inizio il suo viaggio verso la tanto agognata vendetta.

Hercules – La leggenda ha inizio, ore 21:15 su Premium Energy

Una nuova versione della storia di Ercole, eroe della mitologia greca. Ignaro del proprio destino da eroe, Ercole desidera soltanto l’amore di Hebe.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Absolute Deception, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Cuba Gooding Jr. è un agente dell’FBI, che indaga sulla scomparsa di un informatore. Al suo fianco c’è la moglie della vittima, pronta ad aiutarlo per scoprire una serie di inganni e vendette.

La confraternita, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

I segreti di una setta al centro di un thriller mozzafiato. Dopo la morte della madre e la fine del proprio matrimonio, Ashley entra a far parte di un gruppo totalmente femminile, guidato da una donna misteriosa, Desiree.

The accountant, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Ben Affleck è un genio matematico, incaricato dalle organizzazioni criminali di curare le loro finanze. Il tutto si svolge tramite un filtro, quello della “Voce”. Presto però emergerà la verità.

Film romantici da vedere stasera in TV

27 volte in bianco, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Katherine Heigl protagonista di una commedia romantica. Si ritrova a fare la damigella d’onore per la ventisettesima volta in vita sua. Sogna però d’essere un giorno lei la sposa. L’uomo di cui è segretamente innamorata ha però messo gli occhi su sua sorella.

Un amore all’altezza, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 1

Jean Dujardin e Virginie Efira sono i protagonisti di una commedia romantica. La loro è una coppia insolita. La bella Diane si innamora di un uomo molto affascinate, che è però molto più basso di lei.

Film comici da vedere stasera in TV

Amici come prima, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Christian De Sica e Massimo Boldi nuovamente insieme in una commedia che rilancia il celebre sodalizio. Cesare decide di travestirsi da donna per ottenere un ruolo da badante, dopo essere stato licenziato come direttore d’albergo.

Project X – Una festa che spacca, ore 21:14 su Premium Comedy

Tre amici intendono organizzare una festa nella casa di uno di loro, così da poter aumentare la propria popolarità, soprattutto tra le ragazze.

Film per ragazzi da vedere stasera in TV

Nancy Drew e il passaggio segreto, ore 21:15 su Premium Emotion

Un comedy crime tratto da uno dei romanzi gialli per ragazzi su Nancy Drew. Sophia Lillis interpreta la protagonista, alle prese con una casa infestata.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Ready Player One, ore 21:15 su Premium Cinema

Film diretto da Steven Spielberg, tratto dal romanzo di Ernest Cline. In un futuro distopico, gli uomini hanno ormai dimenticato la vita reale. Quasi tutto si svolge in una dimensione virtuale, sfruttando un programma noto come Oasis. Il suo creatore, ormai deceduto, ha nascosto delle chiavi all’interno del gioco, che conducono a un tesoro: il possesso dell’azienda. Il giovane protagonista si ritroverà a sfidare una società senza scrupoli, pur di salvare Oasis.

