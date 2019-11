Reso leggendario da Il gladiatore , l’attore neozelandese ha recitato in molte altre pellicole di spicco. Da Skinheads a The Nice Guys , passando per L.A. Confidential e A Beautiful Mind , ecco i migliori film di Russell Crowe, a breve su Sky Atlantic nella serie tv The Loudest Voice (da mercoledì 4 dicembre alle 21.15).

RUSSELL CROWE, IL GLADIATORE DEL GRANDE SCHERMO

Classe 1964, l’attore neozelandese Russell Crowe non è di quelli che sono arrivati alla fama internazionale appena ventenni. Il boom a livello mondiale è arrivato piuttosto dopo una lunga gavetta in tv e poi su grande schermo, soprattutto in Australia, fino al ruolo da protagonista in Skinheads, del 1992, che lo impose all’attenzione di pubblico e critica. Di lì in poi il divo ha recitato in una serie di titoli di successo, complici anche le collaborazioni a lungo termine con due registi come Ridley Scott e Ron Howard, alcuni dei quali destinati a rimanere nella storia del cinema. Il più ricordato è senza dubbio Il gladiatore, ma c’è molto altro ancora. Ecco i migliori film di Russell Crowe, riportati in ordine cronologico di uscita.

I MIGLIORI FILM CON RUSSELL CROWE

Skinheads

L’elenco dei migliori film di Russell Crowe non poteva che aprirsi con la pellicola che ha contribuito a lanciare la sua carriera. Diretta dall’australiano Geoffrey Wright, racconta di un gruppo di skinhead della periferia di Melbourne, capitanata dallo spavaldo Hando, interpretato proprio da Crowe. Quando questi, raggiunti da degli amici skin di Canberra, scoprono che il loro locale preferito è stato preso in gestione da vietnamiti, organizzano un raid punitivo. Ma le cose non vanno come previsto. Crudo spaccato della classe operaia australiana che cerca una via d’uscita alle difficoltà nell’ideologia neonazista.

Anno: 1992

Genere: drammatico

Regia: Geoffrey Wright

Cast: Russell Crowe, Daniel Pollock, Jacqueline McKenzie, Tony Lee, Alex Scott

L.A. Confidential

Los Angeles, anni ’50, due detective molto diversi tra loro si ritrovano a collaborare per risolvere il caso di un massacro compiuto all’interno del locale Nite Owl. Il primo è Ed Exley, ligio al dovere e deciso a fare carriera per eguagliare la fama del padre; il secondo è l’agente Bud White (Crowe), manesco e solito vendicare le donne che hanno subito violenza. Nel frattempo il sergente Jack Vincennes, che fa da consulente a un programma tv sulla polizia e fornisce soffiate sui divi nei guai a un tabloid, si ritrova alle prese con un caso di omicidio. Russell Crowe è solo uno dei componenti di un cast d’eccezione in cui figurano anche Kevin Spacey, Guy Pearce e l’irresistibile Kim Basinger.

Anno: 1997

Genere: noir

Regia: Curtis Hanson

Cast: Russell Crowe, Guy Pearce, Kevin Spacey, Kim Basinger, James Cromwell, Danny De Vito, David Strathairn

Insider - Dietro la verità

Un attacco senza mezzi termini contro l’industria del tabacco e le tante bugie che questa avrebbe portato avanti negli anni. Jeffrey Wigand (Russell Crowe) lavora per una delle più importanti aziende produttrici di tabacco, ma quando viene licenziato e si ritrova in difficoltà economica decide di testimoniare contro la società, responsabile di avere mentito sulla reale composizione delle sigarette messe in commercio, mettendo a rischio la salute dei suoi clienti. Ad aiutarlo ci sarà il reporter idealista Lowell Bergman, interpretato da un Al Pacino in splendida forma. Film tratto dalla storia drammaticamente vera di Wigand.

Anno: 1999

Genere: thriller

Regia: Michael Mann

Cast: Russell Crowe, Al Pacino, Christopher Plummer, Diane Venora, Lindsay Crouse, Philip Baker Hall

Il gladiatore

Tra i migliori film di Russell Crowe figura ovviamente anche quello che lo ha definitivamente consacrato come uno degli attori più influenti degli ultimi decenni (e che gli ha regalato anche un premio Oscar come Miglior attore protagonista). Diretto da Ridley Scott, il divo neozelandese è Massimo Decimo Meridio, generale romano scelto come successore dall’imperatore Marco Aurelio, che ritiene inadatto al potere suo figlio Commodo. Ma quest’ultimo non accetta la decisione del padre e incarica i suoi scagnozzi di uccidere il rivale e sterminare la sua famiglia. Massimo si salva, ma finisce nelle mani di un mercante di schiavi. Si farà una fama combattendo nelle arene come gladiatore, fino a che gli eventi non gli presenteranno la possibilità di vendicarsi. Un grande classico del cinema.

Anno: 2000

Genere: storico/azione

Regia: Ridley Scott

Cast: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Oliver Reed, Connie Nielsen, Djimon Hounsou, Richard Harris

A Beautiful Mind

Ispirato alla vita del matematico e premio Nobel John Nash, questo film diretto da Ron Howard, l’altro grande “amore registico” di Russell Crowe oltre a Ridley Scott, racconta di un personaggio geniale, in grado di rivoluzionare con le sue idee la cosiddetta teoria dei giochi. La sua mente, però, è un’arma a doppio taglio: afflitto da una grave forma di schizofrenia paranoide, si convince dell’esistenza di persone e complotti immaginari, il che gli comporta un lungo calvario tra ospedali e cliniche psichiatriche.

Anno: 2001

Genere: biografico/drammatico

Regia: Ron Howard

Cast: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris, Vivien Cardone, Christopher Plummer, Paul Bettany

Cinderella Man - Una ragione per lottare

Ancora Ron Howard per un’altra storia vera, quella del campione di pesi massimi James J. Braddock, attivo tra gli anni ’20 e ’30 e ritenuto uno dei migliori pugili di sempre. Cresciuto nelle strade di New York, il giovane James è costretto a ritirarsi dopo una serie di sfortunate sconfitte e un serio infortunio alla mano, ritrovandosi alle prese con i più disparati lavori durante la Grande Depressione. Un giorno, però, gli si presenta l’occasione di tornare a combattere a livello professionistico, per quanto in un incontro che sembra destinato a vederlo relegato al ruolo di “punching ball”. Ma le cose andranno in tutt’altro modo e proprio la sua storia da favola gli varrà il nome di Cinderella Man, ovvero Cenerentolo.

Anno: 2001

Genere: biografico/sportivo

Regia: Ron Howard

Cast: Russell Crowe, Renée Zellweger, Paul Giamatti, Paddy Considine, Craig Bierko

Master & Commander - Sfida ai confini del mare

Agli inizi del XIX secolo, nel pieno delle Guerre Napoleoniche, il capitano Aubrey viene incaricato di affondare, con la sua fregata HMS Surprise, la nave corsara francese Acheron. Quest’ultima, a sorpresa, si rivela però superiore negli armamenti, sconfiggendo i rivali britannici. Ma il comandante della Surprise non si dà per vinto e comincia così un vero e proprio duello in alto mare.

Anno: 2003

Genere: avventura

Regia: Peter Weir

Cast: Russell Crowe, Paul Bettany, James D’Arcy, Edward Woodall, Chris Larkin

Quel treno per Yuma

Arizona, sul finire del XIX secolo: il famigerato fuorilegge Ben Wade (Russell Crowe) viene catturato da un veterano della Guerra di Secessione di nome Dan Evans (Christian Bale), che accetta una ricompensa per scortarlo assieme ad altri volontari verso una stazione vicina, da dove il bandito sarà condotto in un carcere di massima sicurezza. Lungo il cammino tra i due si crea un rapporto di reciproca stima, ma nel frattempo cresce la tensione per l’appuntamento con il destino rappresentato da quel treno per Yuma.

Anno: 2007

Genere: western

Regia: James Mangold

Cast: Russell Crowe, Christian Bale, Logan LErman, Ben Foster, Peter Fonda, Alan Tudyk, Dallas Roberts

American Gangster

Scott racconta l’ascesa al potere del gangster e narcotrafficante Frank Lucas (Denzel Washington), diventato ricco sul finire degli anni ’60 grazie all’eroina importata negli Stati Uniti dal Sud-est asiatico, a bordo di aeroplani di ritorno dal Vietnam. Dall’altra parte della barricata c’è il detective Richie Roberts, che si è fatto una fama, ma anche molti nemici, grazie alla sua integerrima onestà. Odiato dai colleghi, prossimo al divorzio, Roberts ha però la possibilità di creare una sua squadra antidroga: le sue indagini lo porteranno ben presto sulle tracce di Lucas.

Anno: 2007

Genere: drammatico

Regia: Ridley Scott

Cast: Russell Crowe, Denzel Washington, Cuba Gooding Jr., Chiwetel Ejiofor, Josh Brolin, Ted Levine

The Nice Guys

Russell Crowe e Ryan Gosling, rifacendosi ai nostrani Bud Spencer e Terence Hill, danno vita a una coppia di detective un po’ strambi, formata dal burbero gorilla Jackson Healy e dal disilluso investigatore privato con figlioletta a carico Holland March. I due si ritrovano a indagare sul caso di una pornostar deceduta nel corso di un incidente autostradale sospetto e sulla scomparsa di una ragazza. Tra inseguimenti, cazzotti e risate, una commedia ruvida con un pizzico di suspense che potrebbe tranquillamente dare vita a una serie di sequel.

Anno: 2016

Genere: commedia/poliziesco

Regia: Shane Black

Cast: Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice, Margaret Qualley, Kim Basinger, Matt Bomer, Murielle Telio

La mummia

Primo film del reboot della notissima saga. Il mercenarioNick Morton ruba all'archeologa Jenny Halsey le informazioni per raggiungere un'antica tomba. Tentando di salvare il prezioso sito archeologico dagli integralisti islamici, finisce per farlo bombardare da dei droni. Viene così aperto per caso l'accesso a un'enorme grotta in Mesopotamia, grotta che custodisce il sarcofago della principessa egizia Ahmanet, colei che tentò di portare il dio della morte Set nel mondo ma che fu fermata e mummificata prima di completare il rituale. Entrato insieme a Jenny e all'amico Chris, Nick libera il sarcofago e lo carica su un aereo militare, ma i poteri della principessa fanno precipitare il velivolo. Quando si risveglia, il mercenario, miracolosamente sopravvissuto insieme all'archeologa, comincia ad avere delle forti allucinazioni che lo attraggono irresistibilmente verso il sarcofago. Basteranno i mezzi dell'organizzazione segreta per cui lavora il dottor Henry Jekyll a spezzare la maledizione?



Anno: 2017

Genere: action

Regia: Alex Kurtzman

Cast: Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis, Russell Crowe, Jake Johnson, Courtney B. Vance, Marwan Kenzari

Boy Erased

Il giovane Jared, figlio di un pastore battista di una piccola cittadina dell'Arkansas, decide di fare coming out con i suoi genitori, che si dimostrano meno comprensivi del previsto. Viene così obbligato a partecipare a delle sessioni di terapia per la conversione dell'omosessualità: se non lo farà, verrà allontanato per sempre dalla famiglia e dagli amici. Nel corso delle sedute, Jared si scontrerà fortemente col suo "terapeuta" Victor, alla guida di un programma chiamato "Love in Action." Il film mette in scena una realtà purtroppo più comune del previsto nelle zone più sperdute dell'America profonda.



Anno: 2018

Genere: drammatico

Regia: Joel Edgerton

Cast: Lucas Hedges, Joel Edgerton, Nicole Kidman, Russell Crowe, Xavier Dolan, Troye Sivan, Flea: Brandon, Joe Alwyn, David Joseph Craig, Cherry Jones