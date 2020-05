In attesa del prossimo doppio appuntamento con Dr. House - Medical Division , in onda tutte le domeniche alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, continua a leggere e guarda il video sull'inimitabile, incorreggibile, Gregory House .

Nome: Gregory House

Data di nascita: 15 maggio 1959

Professione: Primario di Medicina Diagnostica

Segni Particolari: Da dove vogliamo cominciare?

Non ha certo bisogno di presentazioni, sul personaggio di Hugh Laurie fin dal debutto della serie negli Stati Uniti (2004), si è detto e scritto di tutto e di più, ma è impossibile non continuare a parlarne, soprattutto ora che in questo periodo di emergenza covid-19 (AGGIORNAMENTI- LO SPECIALE - LA MAPPA) ci tiene compagnia, tutte le domeniche in prima serata su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Il cinico primario del reparto di medicina diagnostica del Princeton Plainsboro Teaching Hospital è il dottore più amato e odiato del piccolo schermo e nonostante i suoi mille difetti, è impensabile non restarne affascinati o quantomeno colpiti, nel bene e nel male. Ovvio che con lui non esistono mezze misure, l’atteggiamento beffardo e sprezzante con cui si rivolge a colleghi, pazienti e chiunque gli capiti a tiro, ne fa un campione di simpatia e gentilezza, nonostante ciò le sue battute sono irresistibili. Diciamolo, House è un concentrato di pregi e talenti, alcuni molto discutibili come mostrato nel video. Scopriamo insieme nei dettagli quali sono e ricordiamoci una cosa, solo House può permettersi di scherzare, con lui nessuno può farlo, neppure noi, sia chiaro.



Talento numero uno: l’amore per il prossimo

La fiducia che House nutre per il genere umano è arcinota e se qualcuno avesse qualche dubbio citiamo una delle sue battute preferite: “Tutti gli uomini mentono, l’unica vera differenza è su cosa mentono”. Del resto, come lui ci insegna: “La verità nasce dalle bugie”. E se lo dice mister Gregory House, come dargli torto? Il cinismo che lo contraddistingue supera ogni immaginabile confine, anzi diciamo pure, confini non ne ha mai avuti e mai potrà averne.





Talento numero due: la dedizione al lavoro

Sappiamo bene quanto House sia un aziendalista, uno stacanovista, uno che mette il lavoro prima di ogni altra cosa. E nonostante dichiari il suo non attaccamento al lavoro, la sua superiorità davanti a tutto, c’è da ammettere che nel suo campo è difficile trovare uno preparato come lui. Se mai dovessimo avere bisogno di un medico, ci sentiremmo in buone mani, certi che non mollerà il nostro caso fino a che non ci avrà rimesso in sesto, costi quel che costi.

Talento numero tre: la stima per la sua squadra



"Sono il tuo capo" è una delle frasi che House ama ripetere ai suoi sottoposti, ma potremmo citarne a memoria tantissime altre, le sue epiche boutade si sprecano. Con House si può ragionare amabilmente, ci si può confrontare con rispetto, è un capo integerrimo che conosce però il giusto valore da dare alle priorità dei suoi colleghi, tranne in rarissimi casi…attenzione per esempio a quando è impegnato a seguire la partita in tv. Come si fa a non perdonare una persona così disponibile e accogliente?

Talento numero quattro: la spiritualità

Altro punto stabile nella sua vita, oltre all’amore spassionato per il prossimo, è la spiritualità, House è un fervente credente e confida nelle istituzioni religiose con cui viene in contatto. Ironia a parte, una cosa va detta, sotto la scorza del burbero, il dottor House ai suoi pazienti ci tiene eccome, è che vuol fare il duro di professione e non mostrare mai alcun tipo di coinvolgimento emotivo. Pensate che umiliazione, sarebbe disposto a tutto pur di non correre questo rischio.

Talento numero cinque: l’amore per le donne



House è l’uomo che ogni donna sulla faccia della terra sogna di incontrare, il numero uno su tutto, sa sempre quando e come fare il commento giusto al momento giusto, in questo dimostra di essere imbattibile senza cadere nei classici luoghi comuni o nelle solite generalizzazioni, è un modello di galanteria…L’incarnazione dell’uomo perfetto, come si fa a non cadere ai suoi piedi quando sentiamo uscire dalla sua bocca affermazioni del tipo “le belle donne non si mettono a studiare medicina, a meno che non abbiano qualche problema?”