Hugh Laurie @Getty Images

Hugh Laurie, Dr. House... ma non solo Dal 26 aprile, Hugh Laurie torna ogni domenica alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV nei panni del celebre Gregory House, con la messa in onda di tutti gli episodi della serie tv cult Dr. House – Medical Division (disponibile anche On Demand) Il ruolo del burbero guru della medicina è quello che ha fatto diventare l’attore britannico una leggenda, ma Hugh era noto già da tempo come comico e negli anni ha preso parte a numerosi film e serie tv: ecco di seguito alcuni dei più importanti.

Geena Davis e Hugh Laurie in Stuart Little (©Sony)



I più importanti film con Hugh Laurie

Gli amici di Peter (1992)

Film corale diretto da Kenneth Branagh che vede Hugh impegnato con gli amici Stephen Fry ed Emma Thompson. A distanza di anni, l’aristocratico Peter invita i suoi vecchi amici, tutti artisti come lui, nella tenuta di famiglia che sta per diventare di sua proprietà.

Ragione e sentimento (1995)

Nella pellicola di Ang Lee tratta dal classico di Jane Austen, con attori del calibro di Kate Winslet, Hugh Grant ed Emma Thompson, Laurie ha il ruolo secondario, ma non per questo di minor pregio, di Mr. Palmer.

La carica dei 101 (1996)

Nel remake live action del classico Disney La carica dei cento e uno con Glenn Close e Jeff Daniels, il nostro eroe è Gaspare, uno dei ladruncoli ingaggiati da Crudelia De Mon per rapire i cuccioli.

Spice Girls – Il film (1997)

Ebbene sì, nel film ormai diventato cult delle Spice Girls c’è anche lui, Hugh Laurie, nei panni di Poirot!

Stuart Little – Un topolino in gamba (1999)

Hugh Laurie è il padre della simpatica famiglia che decide di accogliere il topolino Stuart fra i suoi membri. Tre anni dopo sarà anche girato un sequel.

Maybe Baby (2000)

Hugh Laurie e Jeoly Richardson formano la coppia che non riesce ad avere un figlio nella fortunata commedia diretta da Ben Elton, anche autore del libro da cui è tratto il film.

La notte non aspetta (2008)

Nel secondo lungometraggio da regista di David Ayer, tratto da un racconto di James Ellroy, Laurie è il capitano James Biggs. Con lui sul set anche Keanu Reeves e Forest Whitaker.

Tomorrowland – Il mondo di domani (2016)

Nel debutto del veterano della Pixar Brad Bird alla regia di un lungometraggio live action, al fianco di George Clooney c’è Hugh Laurie. Il film, purtroppo, non ottenne il successo sperato.

The Personal History of David Copperfield (2019)

Pellicola tratta dal leggendario romanzo David Copperfield di Charles Dickens, con Dev Patel, Tilda Swinton, Hugh Laurie e Ben Whishaw.

Hugh Laurie e Tom Hiddleston in The Night Manager (©BBC)

Le più importanti serie tv con Hugh Laurie (a parte House)

A Bit of Fry & Laurie (1987-1995)

Uno degli show televisivi che hanno rese celebre, quantomeno nel Regno Unito, il futuro Dr. House, qui al fianco del suo amico e collaboratore Stephen Fry, con cui ha fatto coppia fissa per anni. Lo show si basava su una serie di brevi sketch demenziali.

Fortysomething (2003)

Sei soli episodi per questa serie tv in cui, prima di Dr. House, che impegnerà l’attore dall’anno successivo fino al 2012, Hugh Laurie interpreta un dottore. Superata la soglia dei 40 anni, Paul Slippery entra in crisi di mezza età e comincia a sentire delle voci, come se fosse in grado di leggere nel pensiero delle persone.

Veep – Vicepresidente incompetente (2015-2019)

Nella serie tv di lunga durata con Julia Louis-Dreyfus nei panni di una inefficiente vicepresidente degli Stati Uniti d’America, Hugh Laurie interpreta il senatore Tom James.

The Night Manager (2016)

Nella miniserie diretta da Susanne Bier e tratta da un romanzo di John Le Carré, Hugh Laurie è il magnate e trafficante d’armi Richard Onslow Roper. Il ruolo è valso all’attore il terzo Golden Globe: gli altri due li aveva vinti grazie a Dr. House.

Chance (2016-2017)

Nello show durato due stagioni, Hugh Laurie è Eldon Chance, un neuropsichiatra incaricato di rivalutare pazienti con disturbi mentali già sottoposti a diagnosi. La sua vita cambia quando si imbatte in una paziente diversa dalle altre, Jaclyn Blackstone.

Catch-22 (2019)

Nella miniserie con George Clooney, Cristopher Abbot e Kyle Chandler incentrata sui tentativi di un militare di evitare di essere coinvolto in nuove, pericolose missioni, Hugh interpreta il maggiore de Coverley.